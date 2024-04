video suggerito

Ozil ha aspettato il ritiro per poterlo rivelare a tutti: “Juve, storia di un grande amore” Mesut Ozil ha pubblicato un post in cui ha dichiarato apertamente il suo amore per la Juventus: mostratosi di spalle con la divisa bianconera con tanto di “10” e nome sulla schiena: “Mancava solo un club: il mio amore italiano”. Club al quale si era proposto, invano, nel 2020. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Alessio Pediglieri

Mesut Ozil ha sorpreso tutti con un post sul suo profilo Instagram che ha lasciato di stucco tifosi e semplici appassionati di calcio: foto di spalle di fronte ad un muro in cui è rappresentato con le maglie di alcune squadre con cui ha giocato e vinto in carriera. Ma soprattutto indossandone una che in campo non ha mai messo, quella della Juventus. Club al quale ha rivolto il suo evidentemente più grande rimpianto: "Mancava solo un club: il mio amore italiano". Anche se, nel 2020, sfiorò realmente di accasarsi a Torino.

Una carriera di altissimo livello, con le squadre più forti d'Europa e conquistando allori ovunque abbia giocato: Mesut Ozil può vantare un palmares e un curriculum da invidia eppure per l'ex stella (tra le altre) di Schalke, Real e Arsenal non è riuscito a sublimare il suo più grande desiderio, rimasto inappagato e che oggi, ritiratosi dalle scene del calcio internazionale, ha deciso di mostrarlo a tutti.

Così, dal nulla, è apparso il post che ha subito fatto il giro virtuale del mondo. Se nei giorni precedenti il suo nome era ritornato alla ribalta per la trasformazione fisica impressionante che ha compiuto da quando ha smesso col calcio, dedicandosi alla cura del proprio corpo, ora Ozil ha voluto stupire tutti indossando una maglia bianconera, con tanto di numero "10" sulle spalle con il proprio nome, accompagnandola da una didascalia che non lascia spazio ad interpretazioni: "Orgoglioso della mia carriera e di tutti i fantastici club per cui ho avuto il privilegio di suonare – mancava solo un club: il mio amore italiano @Juventus – Juve, storia di un grande amore". Con lo slogan bianconero in perfetta lingua italiana.

Quando Ozil si propose alla Juventus di Pirlo

Quella mostrata da Ozil sui social è una vera e propria dimostrazione spontanea d'amore che ha subito ricevuto il like della Juventus che ha risposto con due cuori, uno bianco e uno nero, seguito da un latro messaggio d'approvazione che ha pubblicato poco dopo lo stesso Dusan Vlahovic. Scatenando la ovvia reazione stupefatta e orgogliosa di centinaia di tifosi della Vecchia Signora che non hanno mai potuto vederlo all'opera realmente.

C'è stato un momento in cui però Ozil era stato vicinissimo alla Juventus, nel gennaio 2020. Nel periodo nefasto del Covid, l'avventura nell'Arsenal di Arteta era oramai ridotta agli sgoccioli, visto che in Premier era fuori rosa e non giocava più. Con il contratto in scadenza, nel mercato invernale voci insistenti lo portavano alla corte di Paratici e Cherubini per rinforzare la Juventus allora allenata da Pirlo. Voci, con in sottofondo un pizzico di speranza col senno del poi: l'entourage di Ozil lo propose ai bianconeri che declinarono l'offerta, per un problema di ingaggio. A quel tempo Ozil percepiva un ingaggio da quasi 20 milioni di euro, una cifra troppo alta anche per il suo "amore italiano".