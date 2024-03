L’incredibile trasformazione fisica di Ozil dopo il ritiro dal calcio: non è mai stato così Un anno fa Ozil aveva annunciato il ritiro dal calcio professionistico ed è apparso oggi sui social per mostrare la sua nuova vita: il lavoro in palestra ha stravolto la sua muscolatura. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Ada Cotugno

Mesut Ozil è ricomparso sui social e i suoi tifosi hanno fatto fatica a riconoscerlo. Il tedesco ha annunciato il ritiro improvviso dal calcio esattamente un anno fa, all'età di 34 anni: tramite una lettera pubblicata sul suo profilo Instagram aveva spiegato i motivi della sua scelta, ma anche dopo tutto questo tempo ha mantenuto un grande contatto con il mondo dello sport. Niente più campo da calcio, ma solo giornate trascorse in palestra che gli hanno completamente stravolto il fisico.

Ozil non si è lasciato andare ma anzi, si è dedicato attivamente al bodybuilding rinforzando i suoi muscoli con delle sessioni di allenamento tenute insieme alla sua compagna. Da giocatore ha sempre avuto un fisico longilineo, senza essere mai particolarmente grosso nel corso della sua carriera, mentre invece una volta appesi gli scarpini al chiodo ha deciso di cambiare tutto. Nel video diffuso sui social si vede il turco intento ad allenarsi con un bilanciere e la differenza dei bicipiti si vede nettamente.

Il nuovo fisico di Ozil dopo il ritiro dal calcio

Le immagini hanno sconvolto tuti i tifosi che non si aspettavano un cambiamento così radicale: i bicipiti si sono ingrossati, così come i muscoli del collo e delle spalle che non erano mai stati così fino a pochi mesi fa. Dopo l'avventura con il Basaksehir, dove ha giocato soltanto una manciata di partire, l'ex giocatore di Arsenal e Real Madrid ha deciso di lasciare il calcio professionistico per dedicarsi ad altro, seguendo la scia di tanti vecchi compagni illustri che hanno continuato a praticare sport anche dopo il ritiro dalle scene.

È il caso di Fernando Torres che, a quarant'anni appena compiuti, ha portato avanti una trasformazione fisica sorprendente che lo ha reso irriconoscibile per chi lo ricordava soltanto come calciatore. Anche lui si è dedicato attivamente alla palestra e alla boxe, aumentando notevolmente la sua muscolatura. Ozil sembra essere sulla sua stessa strada e in un solo anno di allenamento ha già ottenuto un cambiamento straordinario.