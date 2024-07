video suggerito

Mesut Ozil sempre più grosso, mostra gli esiti della palestra: effetto a dir poco incredibile Mesut Ozil ha mostrato ai suoi milioni di follower orgogliosamente il proprio fisico “mostruoso” dopo un anno di durissimo e intenso lavoro in palestra. Una crescita muscolare straordinaria e che non accenna a fermarsi. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Alessio Pediglieri

69 CONDIVISIONI condividi chiudi

Non è una novità che Mesut Ozil da quando si sia ritirato dal mondo del calcio abbia concentrato tutta la sua attenzione sulla cura del proprio corpo, eppure l'ultima immagine pubblicata sui social dell'ex calciatore ha dell'incredibile. Una trasformazione costante che mostra l'evoluzione muscolare impressionante del campione del mondo con la Germania 2014, che non cenna a volersi fermare, autocelebrandosi: "Duro lavoro".

L'ex calciatore 35enne, che ha appeso ufficialmente le scarpe al chiodo il 22 marzo 2023 a causa di una serie di costanti infortuni che ne hanno anticipato l'addio al calcio, continua a far parlare di sé per il proprio fisico e la sua "mutazione" da culturista: ha così voluto condividere con i suoi oltre 28 milioni di follower su Instagram, un'immagine del suo torso muscoloso scolpito in palestra, con una semplice didascalia: "Un anno di duro lavoro".

I muscoli di Ozil: la trasformazione del suo fisico

La foto che mostra i potenti bicipiti e i suoi addominali scolpiti, ha generato più di 1,5 milioni di like in sole 15 ore dalla pubblicazione dell'immagine che vede sorridente l'ex stella della Germania, che ha vestito in carriera le maglie di Schalke 04, Werder Brema, Real Madrid, Arsenal, Fenerbahçe e Istanbul Baakehir. Non è la prima volta che il fisico di Ozil diventa "virale" visto che lui stesso non perde occasione per mostrarsi al lavoro in palestra o a torso nudo.

Una radicale trasformazione fisica curata in modo meticoloso, quasi maniacale che lo ha ingigantito mese dopo mese a tal punto da avvicinarsi più ad un culturista e a far parlare in tempi recenti di un suo possibile approdo anche nel mondo delle MMA o nel panorama del Wresting. Tutte voci mai confermate dallo stesso Ozil, che ha però continuato insistentemente a condividere i suoi progressi maturati sotto la costante supervisione del suo personal trainer, Alper Aksaç.

Ozil e gli altri ex calciatori: fisici e muscoli da bodybuilder

Mesut Ozil non è il primo né l'unico di ex calciatori che hanno dedicato al proprio corpo le cure quasi maniacali una volta ritirati dal mondo del calcio. A far parlare del fisico più vicino ai bodybuilder professionisti è stato anche Fernando Torres. L'ex "Nino" ha mostrato ai più la sua trasformazione fisica, fatta di allenamenti in palestra e pesi: un fisico statuario che più nulla ha a che fare con l'agile e veloce punta in campo.

Ma la schiera di ex stelle del pallone che si sono dedicati ai muscoli e alla palestra è lunga e oltre a Ozil e Torres annovera anche altri campioni come Eddie Nketiah, Pedri, Nani, José Mari Romero Poyón, Adama Traorè o Tim Wiese, ex portiere tedesco che è diventato non a caso un wrestler professionista o Zè Roberto che a quasi 50 anni sfoggia un fisico pazzesco che definisce "una macchina perfetta".