Il video di Carvajal che mostra gli effetti impressionanti dell'infortunio sul suo corpo Dani Carvajal mostra per la prima volta le condizioni della sua gamba dopo il grave infortunio di ottobre. Il capitano del Real Madrid ha ricominciato ad allenarsi tra campo e palestra.

A cura di Fabrizio Rinelli

A inizio ottobre 2024 Dani Carvajal ha subito un bruttissimo infortunio nei minuti finali della sfida di campionato contro il Villarreal. Il difensore del Real Madrid in un contrasto con Yeremy Pino, riportò una iperestensione del ginocchio destro dopo che la sua gamba era di fatto rimasta agganciata a quella dell'avversario. Le urla disperate dello spagnolo, il silenzio dello stadio, l'entrata in campo della barella e le lacrime del giocatore fecero subito capire a tutti che quell'infortunio era stato davvero grave. La diagnosi fu infatti inequivocabile.

Carvajal riportò una grave lesione al legamento crociato che non gli ha permesso di giocare fino ad oggi finendo in sala operatoria restando fuori dal campo per qualche mese. Oggi il peggio sembra essere alle spalle. Come mostra un video pubblicato dal Real Madrid sui propri account social, Carvajal è tornato ad allenarsi da solo. Una seduta tra campo e palestra per riprendere soprattutto il tono muscolare. Ciò che è balzato subito agli occhi dei tifosi sono state proprio le condizioni del suo ginocchio destro che ha preoccupato il popolo del Real.

Chiaramente la muscolatura sulla gamba destra è chiaramente differente da quella sinistra. È anche lì che sta lavorando il giocatore pronto a rinforzare la parte interessata così come tutto il corpo dopo questo lungo stop. Il suo è stato un infortunio serio che ha fatto pensare a tutti potesse portarlo a dare l'addio al calcio. E invece Carvajal non ha mai smesso un minuto di pensare al campo e al Real accelerando i tempi ma senza forzarli, per rientrare immediatamente mettendosi a disposizione di Ancelotti già in vista del prossimo ritiro.

Le condizioni del ginocchio di Carvajal.

Carvajal con impegno e costanza ha deciso di rimettersi a lavorare

Il Real Madrid perse Carvajal in un periodo in cui furono tanti i difensori infortunati. Oggi Ancelotti ha quasi tutti a disposizione e aspetta il rientro anche del suo capitano ma senza accelerare i tempi. Siamo nella fase chiave della stagione tra campionato e coppe e ogni mossa deve essere valutata al meglio. Di certo le immagini di Carvajal di nuovo in campo fanno ben sperare dopo un infortunio serissimo che poteva seriamente stroncargli la carriera. E invece con costanza e determinazione il giocatore si prepara al grande ritorno sul terreno del Bernabeu.