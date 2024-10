video suggerito

Carvajal subisce un infortunio shock, il ginocchio si piega al contrario: urla strazianti al Bernabeu Dani Carvajal subisce un terribile infortunio nel finale di Real Madrid-Villarreal. Urla strazianti per il difensore spagnolo: il ginocchio si piega al contrario.

A cura di Fabrizio Rinelli

Il Real Madrid vince 2-0 contro il Villarreal ma il successo della squadra di Ancelotti è passato completamente in secondo piano per via del terribile infortunio subito da Dani Carvajal. Il terzino spagnolo ha riportato un'iperestensione del ginocchio destro negli ultimi minuti della partita. L'articolazione del ginocchio di fatto si è piegata al contrario. Durante un contrasto con Yeremy Pino, il terzino ha incastrato la gamba destra, all'altezza del ginocchio, in quella del giocatore del Villarreal, e nell'impatto ha subito un movimento innaturale, allungandola oltre il necessario. Non esiste ancora una diagnosi, ma il Real teme il peggio.

Carvajal è rimasto a terra dolorante proprio lungo la fascia destra dove erano posizionati alcuni microfoni di campo. Proprio per questo il pubblico da casa ha potuto ascoltare in diretta le urla disperate del giocatore dolorante per terra prima di essere raggiunto di corsa dai compagni di squadra. Incredulo anche Ancelotti che corre subito verso la panchina per rivedere al computer quanto fosse accadute. Al termine della partita Valverde in un'intervista ha detto: "Non ci interessa la vittoria adesso. Speriamo tutti che Carvajal stia bene, questo è ciò che conta."

La dinamica dell'infortunio di Carvajal e le urla tremende sull'erba del Bernabeu

L'immagine di Carvajal che tenta di recuperare il pallone è terribile. Il ginocchio del giocatore fa una rotazione innaturale provocando chiaramente un dolore atroce al giocatore. Il terzino destro ha emesso un urlo fortissimo mentre cadeva e ha usato la maglietta per nascondere le lacrime mentre giaceva sul manto erboso del Bernabeu. I medici sono arrivati ​​prontamente per capire quali fossero le sue condizioni. Una volta capita l'entità dell'infortunio hanno immobilizzato il giocatore per poi portarlo via su una barella in attesa degli esami strumentali.

Ciò che si teme è chiaramente un lungo stop per il giocatore. Ciò che tanti tifosi del Real Madrid evidenziano è comunque il grande gesto dei compagni di squadra che si stringono attorno a lui per terra in attesa della barella. Tutti cercano di rincuorarlo provando in qualche modo ad alleviare quel dolore. Una brutta tegola per questo Real Madrid che perde uno dei pilastri della difesa. Da capire se la società, in attesa di capire la reale entità dell'infortunio, voglia poi valutare eventualmente un intervento sul mercato degli svincolati per rimpiazzarlo numericamente in rosa.