Carvajal fuori fino a fine stagione per infortunio: il Real Madrid annuncia il rinnovo fino al 2026 Dani Carvajal rimarrà fuori fino a fine stagione per un bruttissimo infortunio al ginocchio e il Real Madrid ha deciso di annunciare il rinnovo fino al 2026. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Vito Lamorte

Il Real Madrid ha annunciato il rinnovo del contratto di Dani Carvajal. Appena tre ore dopo aver annunciato il report medico che decretava la fine della stagione per il capitano dei Blancos, il club presieduto da Florentino Pérez ha scelto di comunicare il prolungamento per un'altra stagione del contratto con uno calciatori simbolo della Casa Blanca degli ultimi anni.

Il terzino spagnolo aveva un contratto valido fino a giugno 2025 ma con il bruttissimo infortunio rimediato nel match contro il Villarreal, tripla rottura di legamenti e tendine, che lo terrà starà fermo per parecchi mesi. La sua stagione è finita ma la dirigenza a deciso, in un momento così complicato per il calciatore, di ufficializzare il rinnovo del giocatore.

Il Real Madrid annuncia il rinnovo di Carvajal dopo l'infortunio

Questa la nota ufficiale del Real Madrid sul prolungamento del contratto di Dani Carvajal.

Il Real Madrid C.F. comunica che, come previsto, ha concordato con Dani Carvajal il prolungamento del contratto e resterà legato al club fino al 30 giugno 2026. Carvajal è arrivato al Real Madrid nel 2002, a soli 10 anni, e ha giocato in tutte le categorie delle nostre giovanili, dall'Alevín B al Castilla nel 2010. Il 12 maggio 2004 è stato protagonista di un'immagine iconica della nostra storia, posando la prima pietra del Real Madrid City insieme all'allora presidente d'onore, Alfredo Di Stéfano. Dal 2013 fa parte della prima squadra e, nelle dodici stagioni trascorse a difendere la nostra maglia, è diventato una leggenda del Real Madrid e del calcio mondiale. Con il Real Madrid ha vinto 26 titoli in 427 partite: 6 Champions League, 5 Mondiali per club, 5 Supercoppe europee, 4 Campionati, 2 Copas del Rey e 4 Supercoppe spagnole. Carvajal è uno dei cinque giocatori che sono riusciti a vincere 6 Coppe dei Campioni. A Wembley, il 1 giugno, è stato nominato miglior giocatore della finale di Champions League, in cui il Real Madrid vinse la quindicesima Coppa dei Campioni. Carvajal è anche una leggenda della squadra spagnola, con la quale ha giocato 50 presenze. Con la maglia della Spagna ha vinto 1 Campionato Europeo, 1 Nations League, 1 Campionato Europeo Under 21 e 1 Campionato Europeo Under 19. Il Real Madrid vuole dimostrargli tutto il suo sostegno e il suo affetto, augurandogli una pronta guarigione affinché al più presto potremo goderci di nuovo il suo calcio sui campi da gioco.