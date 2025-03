video suggerito

Ancelotti travolto a borodcampo da un giocatore dell'Atletico Madrid: gli fanno un'entrataccia Giuliano Simeone fa un brutto fallo su Ancelotti nella sua area tecnica: cerca di recuperare un pallone, ma finisce per travolgere l'allenatore del Real Madrid.

A cura di Ada Cotugno

L'Atletico Madrid ha infiammato il derby di Champions con il gol di Gallagher dopo appena 27 secondi. Una rete improvvisa che ha rimesso tutto in discussione, trasformando il Metropolitano in una vera bolgia: sugli spalti il tifo si è acceso e anche in campo il tasso di agonismo è salito ai massimi livelli, tanto da regalare scene uniche. È il caso di Giuliano Ancelotti, figlio del Cholo, che nel tentativo di recuperare un pallone ha addirittura travolto Carlo Ancelotti.

Non è chiaramente un gesto dettato dalla rivalità, anche perché l'argentino ha immediatamente chiesto scusa all'allenatore che per tre volte ha rischiato di franargli addosso all'interno della sua area tecnica. Davanti all'impresa da compiere il giocatore non ha visto ostacoli e, di conseguenza, non ha considerato che di lì a poco avrebbe compiuto un'entrataccia su Ancelotti.

Giuliano Simeone frana su Ancelotti

Atletico Madrid e Real Madrid sono in perfetta parità e dovranno lottare fino all'ultimo secondo per strappare il passaggio ai quarti di finale della Champions League. Il gol del colchoneros dopo appena 27 secondi ha cambiato la dinamica del derby, rendendolo nervoso e infuocato. Lo sanno bene i giocatori di Simeone, chiamati alla grande impresa contro i rivali cittadini con cui si giocano anche il titolo in Liga: l'atmosfera è tesissima e tutti hanno nella testa soltanto una missione da compiere, a discapito di qualsiasi ostacolo.

È quello che avrà pensato Giuliano Simeone, uno dei giocatori più agguerriti in campo. Il figlio del Cholo è stato protagonista di alcune azioni controverse, come il tocco di mano in area che ha fatto protestare tutti i giocatori del Real, ma la più clamorosa è stata il fallo su Ancelotti: l'allenatore era nella sua area tecnica quando è stato travolto dall'argentino che cercava di recuperare un pallone. L'esterno dell'Atletico non si è accorto di aver sconfinato ed è entrato con convinzione sul suo rivale, rischiando di farlo cadere per tre volte. Simeone si è accertato che il tecnico stesse bene per poi chiedergli scusa per il fallo commesso per eccesso di foga.