video suggerito

Thiago Alcantara si ritira dal calcio a 33 anni: nell’ultimo anno ha giocato solo una partita Thiago Alcantara ha deciso di mettere fine alla sua carriera da calciatore: troppi infortuni nelle ultime stagioni al Liverpool, ma resterà nel mondo del calcio con un ruolo diverso. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Ada Cotugno

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Thiago Alcantara si ritira: è la decisione a sorpresa del calciatore spagnolo che ha scelto di appendere gli scarpini al chiodo a 33 anni, dopo aver lasciato scadere il contratto che lo lega al Liverpool. I Reds saranno l'ultima squadra della sua lunga e vincente carriera (36 trofei in tutto, uno dei più titolati della storia), ostacolata purtroppo da tanti infortuni che lo hanno condizionato soltanto nell'ultimo periodo.

L'indiscrezione è stata riportata da Fabrizio Romano che ha svelato in anteprima il futuro del giocatore. Il centrocampista, uno dei più talentuosi della sua generazione, ha deciso di non rinnovare il contratto in scadenza con il Liverpool e di non accettare nessuna nuova avventura, nonostante abbia l'età per avere ancora un ultimo ricco accordo con un top club.

Thiago Alcantara si ritira

A 33 anni lo spagnolo ha scelto di sparire dalle scene del calcio professionistico. Una decisione dettata anche dagli infortuni che lo hanno tormentato nell'ultimo periodo: dopo aver vinto tutto con la Spagna, il Barcellona e il Bayern Monaco si è trasferito dal Liverpool dove però è stato accompagnato dalla sfortuna.

Leggi anche Il gesto della Spagna per Kroos dopo i quarti con la Germania: tutti i giocatori vanno verso di lui

Anche per questo motivo ha preferito di non continuare: come rivelato, da diversi mesi Thiago Alcantara stava progettando la sua prossima avventura ma non come calciatore, bensì in una veste diversa ma sempre a stretto contatto con il campo. Nel corso della sua carriera ha vinto praticamente di tutto, comprese due Champions League e undici campionati nazionali tra Bayern e Barça.

Una partita giocata nell'ultima stagione

Gli infortuni sono stati la causa maggiore che lo hanno spinto verso questa decisione. Al Liverpool sarebbe dovuto essere il perno del centrocampo ma i problemi fisici lo hanno rilegato al ruolo di comparsa. In Premier League è arrivato nel 2020 e nei quattro anni trascorsi ad Anfield ha messo insieme 98 partite e appena tre gol.

Ma è stata l'ultima stagione a far capire l'andamento della sua carriera: ha giocato una sola partita, per appena 5 minuiti, nel mese di febbraio contro l'Arsenal prima di essere fermato nuovamente da problemi muscolari. Ma in generale dall'aprile 2023 è sceso in campo due volte, davvero troppo poco per sperare di continuare ai massimi livelli.