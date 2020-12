“La Serie A è davvero emozionante questa stagione perché la Juve non sta dominando. È bello rivedere entrambe le squadre milanesi di nuovo in vetta: sarà una competizione difficile fino alla fine. Penso che il titolo sia possibile per molte squadre in questa stagione, davvero non so chi ce la farà in questa stagione!”. Mesut Ozil si diverte a guardare il campionato italiano perché c'è più incertezza rispetto alle passate stagioni e commenta così su Twitter a chi gli chiede un'opinione sulla Serie A. Il centrocampista tedesco si dedica sempre più spesso ai suoi fan rispondendo alle loro domande e durante un #askMesut ha parlato anche del campionato italiano.

Il centrocampista tedesco non scende in campo da Arsenal–West Ham dello scorso marzo (finita 1-0 con gol di Lacazette su suo assist), ma i problemi fisici lo hanno condizionato nello scorso campionato e le vicende extra campo lo hanno portato ai margini della rosa dei Gunners fino l’esclusione definitiva. Mikel Arteta, tecnico dell'Arsenal, non ha inserito Ozil nelle liste per Europa League e Premier League di questa stagione in accordo col club ma questa scelta ha lasciato parecchi dubbi alla luce dei risultati che si stanno vedendo dalla parti di Emirates.

Proprio sul momento che sta vivendo l'Arsenal in questo momento il calciatore tedesco ha affermato: “È un periodo difficile per tutti all’interno della società, non solo per me. La situazione è frustrante. Specialmente ora, vorrei poter aiutare la squadra, ma finché non avrò l’opportunità spero solo che i risultati migliorino in fretta. Restiamo positivi”.

Infine Ozil si è espresso sul suo momento personale e ha affermato: "La fede mi ha aiutato molto nei momenti difficili. Prego prima di ogni partita per me e per i miei compagni affinché tutti restino in salute”.