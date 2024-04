Il Mondiale per Club 2025 in TV e streaming su Apple TV+: dove si vede e quanto costa

video suggerito

Il Mondiale per Club 2025 trasmesso da Apple TV+. Le partite di Juventus e Inter (qualificate al torneo Fifa in base al ranking) potrebbero essere mandate in onda dalla piattaforma della "mela morsicata" che trasmette in streaming on demand (a pagamento) film, serie tv e altri contenuti.

I match delle italiane e dell'intero trofeo saranno chiaro solo per gli abbonati? E a quale costo? Sono domande alle quali ancora non è possibile dare una risposta certa se non prendendo come riferimento le tariffe attuali, passibili di rincari ulteriori al netto delle possibili offerte, delle formule e dei pacchetti che potrebbero essere studiati in occasione dell'evento che si svolgerà interamente negli Stati Uniti nell'estate dell'anno prossimo.

Quanto costa abbonarsi a Apple TV? Allo stato dei fatti, dopo una prova gratuita di una settimana, per registrarsi al canale dell'azienda che ha il cuore nella Silicon Valley serve sottoscrivere una quota mensile di 9,99 euro (99 euro in caso di ticket annuale). L'acquisto di un dispositivo dell'azienda di Cupertino porta in omaggio 3 mesi di Apple TV+ gratis e l'opportunità di condividere i contenuti a seconda dei profili scelti a un costo differente (individuale, famiglia, premium).

Cosa accadrà se la Fifa chiuderà ufficialmente l'accordo (anche) per i diritti televisivi in chiaro del Mondiale per Club nei singoli Paesi? È uno degli aspetti della vicenda presa in esame dal New York Time nell'analizzare la trattativa in corso tra la Federazione internazionale e il network americano: se l'intesa fosse sancita, infatti, sarebbe la prima volta che il governo del calcio internazionale accetterebbe un unico (ed esclusivo) contratto mondiale.

Opzione quest'ultima non esente da preoccupazioni per la Fifa stessa che deve già fare i conti con un'aspettativa finora delusa dalla ‘freddezza' e dalla posizione di attesa delle emettenti e dei partner commerciali nonostante la competizione imperniata su 32 squadre provenienti da tutto il mondo: 12 club europei (tra cui la Juve e l'Inter dalla Serie A); 6 sudamericani; 4 per ognuno degli ambiti di Asia, Nord America e Africa; 1 per l’Oceania e 1 per il paese ospitante (Stati Uniti).

In buona sostanza, la forbice dei ricavi tra previsione dei ricavi stimati e realtà dei fatti si sarebbe ristretta al punto da essere inferiore fino a un quarto dei 4 miliardi di dollari inizialmente calcolati. E il rischio di condizioni finora mai sperimentate aumenta sia l'alea di ritrovarsi in cassa con introiti notevolmente minori rispetto a quanto ipotizzato sia i dubbi sulla scelta esclusiva dei diritti in chiaro.

Per Apple, invece, si tratterebbe dell'ennesimo tentativo di espandersi, rilanciarsi e conquistare nuove fette di mercato dopo essersi assicurata per i prossimi dieci anni (con un investimento da 2,5 miliardi di dollari) i diritti dello streaming globale della Major League Soccer che ha in Lionel Messi la stella assoluta.