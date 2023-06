Mondiale per club a 32 squadre negli USA dal 2025: chi potrà partecipare, ci sono già 3 qualificate Ufficiale il Mondiale per club a 32 squadre a partire dal 2025. Ecco quali squadre potranno partecipare, con tre team europei già certi del posto.

A cura di Marco Beltrami

I vertici del calcio continuano a lavorare per rendere più spettacolari e attrattive le competizioni. Questo il principale motivo che ha portato la FIFA a cambiare il format del Mondiale per Club, che dal 2025 andrà incontro ad una vera e propria rivoluzione. È arrivata infatti l'ufficialità relative alle innovazioni apportate ad una Coppa che farà registrare un numero di partecipanti nettamente superiore a quello attuale.

La prima Coppa del mondo per club ampliata sarà a 32 squadre. Questo l'annuncio del massimo organo calcistico continentale che ha anche confermato che il torneo si disputerà negli Stati Uniti a partire dal 2025, dando seguito a quanto anticipato in occasione della finale dei Mondiali 2022.

"La Fifa Club World Cup 2025 sarà l'apice del calcio maschile professionistico d'élite", ha dichiarato il presidente della FIFA Infantino. "Con l'infrastruttura necessaria e un enorme interesse locale, gli Stati Uniti sono l'ospite ideale per dare il via a questo nuovo torneo globale". Gli USA inoltre ospiteranno la Copa América 2024 e co-ospiteranno la Coppa del Mondo 2026 con Messico e Canada. L'edizione 2024 del Mondiale per Club in programma in Arabia Saudita nel prossimo dicembre sarà l'ultima a sette squadre.

Ma quali squadre parteciperanno alla Coppa del Mondo per club? 12 i club europei compresi i vincitori della Champions League dal 2021 al 24, il che significa che Chelsea, Real Madrid e Manchester City che si sono già qualificate. Gli altri team del Vecchio Continente saranno determinate da una classifica basata sullo stesso quadriennio.

Gli altri 20 posti saranno occupati da sei club sudamericani, con i vincitori della Copa Libertadores tra il 2021 e il 2024; quattro dalla confederazione di Nord, Centro America e Caraibi, i vincitori della Concacaf Champions League 2021-24; quattro club ciascuno dall'Africa e dall'Asia, anche in base ai rispettivi vincitori della Champions League; un club dell'Oceania, quello con il punteggio più alto tra i vincitori della Champions League 2021-24; e un club del paese ospitante.