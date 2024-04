video suggerito

Torino-Juventus dove vederla oggi in TV e streaming: orario e formazioni della partita Torino-Juventus scendono in campo sabato 13 aprile 2024 per il derby di Torino: si gioca allo stadio Olimpico Grande Torino con diretta TV e streaming su DAZN. Le probabili formazioni di Juric e Allegri. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Vito Lamorte

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Torino e Juventus si sfidano per il derby della Mole. In occasione della 32a giornata di Serie A granata e bianconeri scendono in campo sabato 13 aprile 2024 allo stadio Olimpico Grande Torino con fischio d'inizio alle ore 18. Diretta TV e streaming su DAZN.

Le due squadre hanno obiettivi diversi in questa stagione, con i padroni di casa che vogliono provare a rientrare in corsa per un piazzamento europeo mentre i bianconeri vogliono blindare in maniera definitiva a il terzo posto. Il Toro ha avuto un rendimento discreto fino a questo momento ed in questo momento si trova al nono posto in classifica con 44 punti, a meno sei dal sesto posto. Nell’ultimo turno è arrivata la sconfitta per 3-2 in casa dell’Empoli. La Juventus è tornata alla vittoria contro la Fiorentina dopo un periodo molto complicato e vuole blindare il terzo posto in classifica.

La gara d'andata ha visto i bianconeri trionfare per 2-0 con i gol di Gatti e Milik.

Partita: Torino-Juventus

Orario: 18.00

Data: sabato 13 aprile 2024

Dove: stadio Olimpico Grande Torino, Torino

Diretta TV: DAZN

Diretta Streaming: DAZN

Competizione: Serie A, 32a giornata

Dove vedere Torino-Juventus in diretta TV

La partita tra Torino e Juventus si potrà vedere in diretta TV su DAZN tramite le smart tv di ultima generazione compatibili con la app, e, sempre grazie all'applicazione, su tutti i televisori collegati ad una console PlayStation 4/5 o Xbox (One, One S, One X, Series X, Series S), al TIMVISION BOX o ad un dispositivo Amazon Fire TV Stick o Google Chromecast. Telecronaca affidata a Stefano Borghi e commento tecnico di Massimo Ambrosini.

Torino-Juventus, dove vederla in diretta streaming

La partita tra Torino e Juventus sarà visibile in diretta anche in streaming, sempre e solo grazie a DAZN che ne detiene l'esclusiva assoluta. Attraverso l'app dedicata o collegandosi direttamente al portale di DAZN si potrà seguire l'intero match con ampi pre e post partita.

Le probabili formazioni di Torino-Juventus

Ivan Juric scenderà in campo con il 3-4-1-2. La coppia d’attacco sarà formata da Duvan Zapata e Sanabria, con Vlasic a supporto sulla trequarti. In mezzo al campo spazio a Linetty e Ricci. Gli esterni, con il compito di svolgere le due fasi, dovrebbero essere Vojvoda e Bellanova.

Massimiliano Allegri si affiderà al 3-5-2. La coppia d’attacco sarà formata da Dusan Vlahovic e Chiesa. Gli esterni saranno Cambiaso e Kostic, mentre in mezzo al campo ci sarà spazio per McKennie, Locatelli e Rabiot.

TORINO (3-4-1-2): Milinkovic-Savic; Tameze, Buongiorno, Rodriguez; Bellanova, Linetty, Ricci, Vojvoda; Vlasic; Sanabria, Zapata. Allenatore: Juric.

JUVENTUS (3-5-2): Szczesny; Gatti, Bremer, Danilo; Cambiaso, McKennie, Locatelli, Rabiot, Kostic; Chiesa, Vlahovic. Allenatore: Allegri.