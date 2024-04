Juventus-Fiorentina dove vederla oggi in TV e streaming: orario e formazioni della partita

video suggerito

Juventus–Fiorentina è il posticipo della 31ª giornata di campionato che si gioca domenica 7 aprile (ore 20.45) e sarà trasmessa in diretta tv e in streaming su Dazn. Entrambe reduci dai successi nell'andata delle semifinali di Coppa Italia (2-0 dei bianconeri sulla Lazio, 1-0 della Viola contro l'Atalanta), le squadre hanno bisogno di punti in classifica che valgono per la qualificazione nelle Coppe. ‘Vecchia signora' con la Champions League nel mirino, toscani che provano a rientrare in corsa almeno per l'Europa League.

Alla Juve serve una scossa: la sconfitta con la Lazio ha allungato la striscia di risultati negativi facendo crescere insoddisfazione e contestazione nei confronti di Massimiliano Allegri (finito nel mirino anche all'estero). La Fiorentina, battuta al Franchi dal Milan, va a caccia di quella continuità di risultati che finora le ha impedito di fare il salto di qualità e la trasferta di Torino contro una rivale storica (che all'andata s'è imposta a Firenze per 1-0, gol di Miretti) è l'occasione per dare un segnale forte per lo sprint di fine stagione.

Quanto alle formazioni, Vlahovic torna in cima all'attacco dei bianconeri. Sulla trequarti della Viola c'è il rientro di Bonaventura, che ha scontato il turno di squalifica.

Partita: Juventus-Fiorentina

Dove: Allianz Stadium, Torino

Quando: domenica 7 aprile

Orario: 20.45

Diretta TV: Dazn

Diretta Streaming: Dazn

Competizione: 31ª giornata, Serie A

Dove vedere Juventus-Fiorentina in diretta tv

Juventus-Fiorentina sarà trasmessa in diretta tv, in chiaro (ma solo per abbonati) e in esclusiva su Dazn. Si potrà assistere al match sul piccolo schermo attraverso la app su una smartv tv oppure utilizzando dispositivi per adattare la televisione alla ricezione del segnale quali console Playstation o XBox, Amazon Firestick e Google Chromecast, TimVision Box. Gli abbonati a Sky che hanno attivato il servizio, invece, potranno sintonizzarsi sul canale 214 (Zona Dazn). La telecronaca sarà affidata a Ricky Buscaglia, che avrà al suo fianco Andrea Stramaccioni per il commento tecnico.

Juventus- Fiorentina, dove vederla in diretta streaming

La diretta streaming di Juventus-Fiorentina andrà in onda sempre su Dazn. La si potrà vedere accedendo alla piattaforma attraverso la app oppure collegandosi direttamente al sito. Non c'è alcuna possibilità di vedere la partita su Sky Go né su NOW.

Serie A, le probabili formazioni di Juventus-Fiorentina

Juve-Fiorentina vale punti preziosi per la classifica. Il successo nella semifinale di andata di Coppa Italia ha messo la sordina alle critiche per l'andamento in campionato ma serve una vittoria per consolidare la posizione tra le prime quattro. Attacco affidato a Chiesa e Vlahovic. La Fiorentina, risucchiata a metà classifica, ha bisogno di un risultato di peso per dare un senso agli ultimi due mesi di campionato. A centrocampo rientra Bonaventura, in avanti ci sarà Belotti.

JUVENTUS (3-5-2): Szczesny; Gatti, Bremer, Danilo; Cambiaso, McKennie, Locatelli, Rabiot, Kostic; Chiesa, Vlahovic. Allenatore: Allegri.

FIORENTINA (4-2-3-1): Terracciano; Kayode, Milenkovic, Ranieri, Biraghi; Mandragora, Bonaventura; Nico Gonzalez, Beltran, Kouamé; Belotti. Allenatore: Italiano.