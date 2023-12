Inter al Mondiale per Club 2025, è ufficiale: Juve, Napoli e Lazio per un posto. I criteri del ranking Inter già qualificata per il Mondiale per Club 2025: l’annuncio del Consiglio della FIFA, che ha annunciato ufficialmente i criteri della qualificazione al torneo che si giocherà negli USA. Le italiane in corsa per un posto sono Juventus, Napoli e Lazio.

L’Inter è ufficialmente qualificata per il Mondiale per club 2025. A renderlo noto è il Consiglio della FIFA, che ha annunciato ufficialmente gli ultimi dettagli legati ai criteri di qualificazione per il torneo e ha messo nero su bianco sui criteri legati in particolare ai risultati in Champions League delle ultime quattro stagioni.

Per quanto riguarda gli altri club italiani restano in corsa Juventus, Napoli e Lazio. Milan fuori dai giochi.

Il Consiglio della FIFA si è riunito prima delle semifinali della Coppa del Mondo per Club FIFA 2023 a Jeddah, in Arabia Saudita, e ha comunicato le scelte fatte per la prima Coppa del Mondo per Club FIFA a 32 squadre che si disputerà negli Stati Uniti nel 2025. Il nome ufficiale della competizione sarà "Mundial de Clubes FIFA" e vedrà la partecipazione di club provenienti dalle sei confederazioni.

In base ai principi di accesso approvati e ai risultati delle rispettive competizioni continentali per club, questi sono i club che vedono già ufficializzata la partecipazione:

AFRICA – 4 squadre

Vincitori CAF Champions League:

2020/21 e 2022-23: Al Ahly SC (EGY)

2021/22: Wydad AC (MAR)

2023/24: da confermare

Ranking:

da confermare

ASIA – 4 squadre

Vincitori AFC Champions League – 3 squadre:

2021: Al Hilal SFC (KSA)

2022: Urawa Red Diamonds (JPN)

2023/24: da confermare

Ranking:

da confermare

EUROPA – 12 squadre

Vincitori UEFA Champions League – 4 squadre:

2020/21: Chelsea FC (ENG)

2021/22: Real Madrid CF (ESP)

2022/23: Manchester City FC (ENG)

2023/24: da confermare

Ranking:

FC Bayern München (GER)

(GER) Paris Saint-Germain FC (FRA)

(FRA) FC Internazionale (ITA)

(ITA) FC Porto (POR)

(POR) SL Benfica (POR)

(POR) Altre da confermare

NORD E CENTRO AMERICA – 4 squadre

Vincitori Concacaf Champions Cup:

2021: CF Monterrey (MEX)

2022: Seattle Sounders FC (USA)

2023: Club León (MEX)2024: da confermare

OCEANIA – 1 squadra

Ranking:

Auckland City FC (NZL)

SUDAMERICA – 6 squadre

Vincitori CONMEBOL Libertadores – 4 squadre:

2021: SE Palmeiras (BRA)

2022: CR Flamengo (BRA)

2023: Fluminense FC (BRA)

2024: da confermare

Ranking:

da confermare

Il Consiglio ha approvato la seguente metodologia per la nuova classifica standard: ovvero 3 punti per la vittoria, 1 punto per il pareggio e 3 punti per i progressi in ogni fase della competizione. Per quanto riguarda i club europei, dato che sono già state completate tre stagioni e una fase a gironi della quarta della Champions League e data la presenza di un sistema di coefficienti per club già esistente saranno eccezionalmente applicati per determinare la classifica dei club europei per la Coppa del Mondo per Club FIFA 2025 questi criteri:

2 punti per una vittoria

1 punto per il pareggio

4 punti per la qualificazione alla fase a gironi

5 punti per la qualificazione agli ottavi di finale

1 punto per l’avanzamento a ogni fase successiva della competizione