I diritti tv del Mondiale per Club restano invenduti a nove mesi dal via: la FIFA cerca soluzioni Il bando per la vendita dei diritti tv del Mondiale per Club è scaduto ma non sono arrivate offerte soddisfacenti: non si sa ancora chi trasmetterà la competizione che prenderà il via tra 9 mesi.

A cura di Ada Cotugno

Il Mondiale per Club non ha ancora trovato la sua casa e a meno di un anno dal suo avvio i tifosi non sanno ancora dove saranno trasmesse le partite. Questa mattina si è chiuso formalmente il bando per l'assegnazione dei diritti televisivi in Europa e nell’Africa subsahariana per le edizioni che si giocheranno nel 2025 e nel 2029 ma la FIFA è ben lontana dalla soluzione definitiva vista la mancanza di offerte soddisfacenti da parte dei broadcaster.

Il nuovo torneo a 32 squadre, fortemente voluto dal presidente della FIFA Gianni Infantino, si disputerà a partite dalla prossima estate negli Stati Uniti e radunerà tutte le migliori squadre al mondo tra cui Inter e Juventus a rappresentare l'Italia. Ma ci sono ancora tantissimi dubbi sul format, dato che non si sa nulla delle modalità dei sorteggi, dei premi in palio e appunto dei diritti televisivi.

Nessuna tv ha i diritti del Mondiale per Club

Il bando si è chiuso ufficialmente oggi, come ricordato da Calcio e Finanza, ma non dovrebbero esserci offerte tali da soddisfare Infantino e soprattutto le richieste economiche delle squadre partecipanti. In principio la FIFA aveva trovato un accordo di massima con Apple TV+, disposta a investire circa un miliardo di euro per i diritti a livello globale, ma le discussioni si sono arenate e le trattative potrebbero interrompersi. La settimana scorsa il presidente aveva tenuto una riunione d'emergenza con i dirigenti di 50 importanti emittenti televisive per convincerli a puntare sul progetto ma le sue parole a quanto pare non sono state ascoltate.

Il rischio maggiore è che i club coinvolti decidano di boicottare il Mondiale per Club, costringendo la FIFA a far slittare la prima edizione allargata: manca l'accordo economico, fondamentale per far partite tutto dato che in mancanza di premi cospicui le società potrebbero decidere di non partecipare. E in tal senso la vendita dei diritti tv è fondamentale per avere a disposizione fondi a sufficienza per poter far partire il progetto.