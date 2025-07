video suggerito

L’ultima strategia della FIFA per riempire gli stadi al Mondiale per Club: un tentativo disperato L’ultima strategia della FIFA per aumentare gli spettatori al Mondiale per Club in vista delle semifinali e della finale: un tentativo disperato da parte del presidente Infantino di dimostrare la validità della manifestazione ad emittenti televisive e sponsor in vista delle edizioni future. Leggi Fanpage.it senza pubblicità. Abbonati ora

A cura di Vito Lamorte

La FIFA sta mettendo in atto l'ultima strategia per aumentare gli spettatori al Mondiale per Club negli ultimi tre incontri: un tentativo disperato da parte del presidente Gianni Infantino & Co di dimostrare la validità della manifestazione ad emittenti televisive e sponsor in vista delle edizioni future.

Il prezzo standard dei biglietti d'ingresso per la semifinale tra Chelsea e Fluminense, in programma martedì pomeriggio al MetLife Stadium, è stato ridotto a soli 13,40 dollari rispetto ai 473,90 di 72 ore prima. Una scelta piuttosto chiara, che fa intendere come la FIFA stia cercando di evitare spazi vuoti negli stadi in occasione delle ultime tre partite del torneo.

Inoltre il media di approfondimento sportivo del NYT, The Athletic, ha svelato che la scorsa settimana i volontari della FIFA impegnati nel torneo hanno ricevuto delle e-mail in cui venivano offrivano quattro biglietti omaggio per tutte le partite dei quarti di finale, ad eccezione della partita del Real Madrid contro il Borussia Dortmund al MetLife di East Rutherford, nel New Jersey.

Ai coloro che hanno usufruito dei biglietti, la FIFA ha chiesto di non indossare le loro divise mentre assistevano alle partite: in questo modo si potevano confondere con gli altri spettatori ed essere conteggiati come paganti per il match.

La FIFA vuole nascondere le difficoltà nel riempire gli stadi al Mondiale per Club

La FIFA ha utilizzato un modello di prezzo dinamico per i biglietti delle partite durante il Mondiale per Club, utilizzando Ticketmaster come portale di vendita ufficiale per la competizione: i prezzi hanno spesso subito forti oscillazioni, spesso al ribasso, durante il torneo e la prima semifinale che si giocherà al MetLife lo dimostra. Il prezzo più basso per i biglietti d'ingresso standard lo scorso mercoledì era di 473,90 dollari, poi venerdì sono scesi a 44,60 dollari e sabato mattina è arrivato a 13,40 dollari.

Un calo incredibile dei prezzi che fa pensare molto e che dovrebbe far riflettere sia consumatori che organizzatori. Come riporta sempre The Athletic, un tifoso di calcio avrebbe potuto acquistare un biglietto sabato al 2,8% del prezzo richiesto dalla FIFA per l'ingresso standard solo tre giorni prima.

I prezzi ridotti per i quarti di finale e le semifinali rappresentano un'ammissione di colpa per aver fissato prezzi troppo alti per le partite del torneo e di aver sovrastimato la domanda di ticket da parte dei tifosi: la partecipazione alla fase a gironi ha registrato una media di oltre 35.000 spettatori a partita, con partite quasi sold-out e molte con migliaia di posti vuoti.

La FIFA ha speso oltre 50 milioni di dollari nel marketing della competizione, inclusi ingenti investimenti per la promozione sui social media e per gli influencer: i risultati, però, non sono all'altezza delle aspettative e per questo motivo si corre ai ripari in vista dell'ultima settimana di torneo.