Inter qualificata al Mondiale per Club 2025: quale sarà l’altra italiana tra Juve, Milan o Napoli La vittoria dell’Inter a Salisburgo ha un valore particolare: porta in dote molto più della qualificazione (e degli introiti) agli ottavi di Champions. La squadra di Inzaghi accede al Mondiale per Club 2025, chi l’affiancherà tra Juventus, Milan e Napoli?

Sono due i posti riservati alle italiane: l’Inter è già qualificata al Mondiale per Club. Juve, Milan e Napoli restano in lizza.

La vittoria dell'Inter a Salisburgo vale molto più della ‘semplice' qualificazione agli ottavi di Champions League, spalanca anche le porte del Mondiale per Club che si disputerà nell'estate 2025 negli Stati Uniti e rappresenta una vetrina internazionale importante sia dal punto di vista sportivo, sia per il prestigio del brand sia per la crescita degli introiti. Un'altra nota di merito speciale per la società che nella scorsa edizione era arrivata in finale sfiorando il successo contro il Manchester City.

Qual è l'altra italiana al Mondiale per Club oltre all'Inter

Un posto in prima fila nell'evento, dunque, appartiene già ai nerazzurri nell'attesa che, anche in base alla conferma dei criteri ufficiali di selezione, sia chiara qual è l'altra connazionale che – da regolamento – parteciperà al torneo in programma in America.

La rete di Lautaro Martinez contro il Salisburgo in Champions ha un valore doppio.

Al momento, la classifica calcolata in base al ranking, ovvero al coefficiente raccolto in Champions nel quadriennio stagionale che va dal 2021 al 2024, vede favorita la Juventus, ma la mancata partecipazione alla Coppa le impedirà di incamerare punti a differenza del Milan e del Napoli che – non ancora certe delle qualificate agli ottavi – possono ancora cullare una speranza di rientrare tra le prime otto della speciale graduatoria ma dovrebbero compiere un percorso netto e senza intoppi così da recuperare terreno e posizioni. I rossoneri sono un passo avanti rispetto ai partenopei, rilanciati dal successo sul Paris Saint-Germain a dispetto del mezzo passo falso dei partenopei contro l'Union Berlino.

Missione impossibile, invece, per la Lazio che non figura nemmeno nel ristretto gruppo di squadre che, dal Siviglia allo stesso Napoli, ambiscono a qualificarsi. Perché la squadra di Sarri riesca in un'impresa del genere dovrebbe non solo accedere alla finalissima di Champions a Wembley ma addirittura vincerla.

Quante sono le squadre che prendono parte al Mondiale per Club? Sono 32, di queste 12 provengono dalla Uefa: 4 (Chelsea, Real Madrid e Manchester City più la prossima vincitrice di questa edizione della Champions) sono qualificate di diritto, le altre 8 si giocheranno tutto da qui a giugno.

L’esultanza di Giroud, il Milan è favorito sul Napoli per partecipare al Mondiale per Club.

Piatto ricco, per adesso solo l'Inter ci ha messo le mani sopra. Intanto, il calcio di rigore trasformato con freddezza da Lautaro Martinez a Salisburgo porta in dote ai nerazzurri un tesoretto che è una boccata d'ossigeno, considerati i bonus che nel girone salgono a 9.33 milioni in virtù di 3 vittorie e un pareggio, ma possono ancora aumentare per i due impegni che restano a calendario: in caso di successi, che valgono 2.8 milioni ognuno, i nerazzurri toccherebbero quota 15 milioni.

Poi c'è da mettere in carniere il premio da 9.6 milioni che la Uefa elargisce alle squadre promosse dai gironi. Altra voce tutt'altro che trascurabile, serve inserire nel novero pure gli incassi da botteghino, perché c'è almeno un altro match casalingo in agenda salvo passaggio del turno ai quarti. Un passo alla volta, con l'orizzonte del Mondiale che è stella cometa.