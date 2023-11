Le squadre qualificate agli ottavi di Champions League e la classifica dei gironi Manchester City e Lipsia sono già agli ottavi della Champions League 2023-2024. Tre squadre potrebbero aggiungersi all’elenco, tra queste anche l’Inter.

A cura di Alessio Morra

Manchester City e Lipsia sonole prime due qualificate per gli ottavi di finale della Champions League 2023-2024. Questa sera potranno aggiungersi all'elenco il Real Madrid, Bayern Monaco e Inter. Le squadre di Ancelotti, Tuchel e Inzaghi vincendo saranno già agli ottavi.L'Inter a Salisburgo può chiudere i giochi già stasera, ma non per il primo posto. Mentre il Napoli battendo l'Union Berlino si metterebbe in una botte di ferro. Milan e Lazio, che hanno vinto martedì, hanno bisogno di quattro punti nelle ultime due partite.

Le squadre già qualificate agli ottavi di Champions League

Manchester City

Lipsia

La classifica dei gironi e cosa serve a Milan, Napoli, Inter e Lazio

Battendo il PSG il Milan ha compiuto una grande impresa ed è tornata a vincere una partita in Champions League dopo quasi sette mesi. I rossoneri, però, comunque sono terzi nel Gruppo F alle spalle dei francesi e del sorprendente Borussia Dortmund, che comanda il girone. Ultimo è il Newcastle. Ma tutte e quattro le squadre a due giornate dal termine hanno la possibilità di passare. Il destino del Milan si deciderà all'ultima giornata, nella prossima i rossoneri ospiteranno il Borussia e vincendo lo scavalcherebbero. Alla squadra di Pioli potrebbero non bastare quattro punti.

Classifica Girone F: Borussia Dortmund 7; Paris Saint Germain 6; Milan 5; Newcastle 4.

La Lazio invece con il successo sul Feyenoord è balzata al secondo posto. Ma nemmeno il Girone E è già deciso. Il Celtic è la squadra materasso e ciò che fa sì che le altre tre compagini siano vicinissime. Insomma ci saranno due spareggi nelle ultime due giornate. La Lazio con una vittoria e un pareggio passa agli ottavi.

Classifica Girone E: Atletico Madrid 8; Lazio 7; Feyenoord 6; Celtic 1.

L'Inter è quella messa meglio di tutte. La squadra di Inzaghi, finalista nella scorsa edizione, dopo tre giornate è al comando con la Real Sociedad, entrambe hanno 7 punti. Mentre il Salisburgo segue a 3. Ciò significa che vincendo in Austria i nerazzurri sarebbero matematicamente agli ottavi, con un pari l'appuntamento si rimanderebbe di qualche settimana.

Classifica Girone D: Inter, Real Sociedad 7; Salisburgo 3; Benfica 0.

Al Napoli servono invece quattro punti per avere la certezza di passare il turno per il secondo anno consecutivo. La squadra di Garcia giocherà due delle ultime tre partite in casa, e il Maradona potrebbe essere un fattore. Quasi agli ottavi il Real Madrid di Ancelotti, che passa già stasera battendo il Braga.

Classifica Girone C: Real Madrid 9; Napoli 6; Braga 3; Union Berlino 0.