Cambia la classifica del GP Olanda della MotoGP: pesante penalità dopo la gara di Assen La pesante penalità inflitta dai Commissari FIM a Marc Marquez al termine del GP d'Olanda della MotoGP 2024 ha stravolto l'ordine d'arrivo dell'ottava gara stagionale vinta da Bagnaia andando ad influire anche sulla classifica piloti.

A cura di Michele Mazzeo

La pesante penalità arrivata diverse ore dopo la fine della gara del GP d'Olanda della MotoGP 2024 vinta da Pecco Bagnaia davanti alle altre Ducati di Jorge Martin ed Enea Bastianini ha cambiato l'ordine d'arrivo della corsa nonché le classifiche iridate sia piloti che costruttori.

La sanzione che ha influito sull'ordine d'arrivo è quella assegnata all'esperto pilota del team Gresini Marc Marquez che scala in decima posizione dopo essere transitato per quarto al traguardo. Dopo il termine della gara infatti i Commissari FIM hanno deciso di comminare una pesante sanzione all'otto volte campione del mondo che si è visto così assegnare ben 18 secondi di penalità per aver infranto la regola relativa alla pressione delle gomme (il 31enne di Cervera non ha rispettato la norma che costringe i piloti a correre per il 60% di una gara entro la pressione minima degli pneumatici, che per l’anteriore è fissato a 1,8 bar).

Questa penalizzazione ha fatto perdere quindi sei posizioni a Marc Marquez scivolato così al 10° posto nell'ordine d'arrivo. A trarre beneficio da ciò Fabio Di Giannantonio, Maverick Vinales, Brad Binder, Alex Marquez, Raul Fernandez e Franco Morbidelli che guadagnano così una posizione rispetto a quella in cui si erano classificati alla bandiera a scacchi (due per Di Giannantonio in quanto aveva già usufruito della penalità di cinque secondi comminata a Vinales subito dopo il traguardo per aver superato i track limits della pista all'ultimo giro di gara).

L'ordine d'arrivo finale del GP d'Olanda della MotoGP 2024

F.Bagnaia (Ducati) J.Martin (Pramac Ducati) +3.676 E.Bastianini (Ducati) +7.073 F.Di Giannantonio (VR46 Ducati) +8.018 M.Viñales (Aprilia) +8.049 B.Binder (KTM) +15.774 A.Marquez (Gresini Ducati) +20.917 R.Fernandez (Trackhouse Aprilia)+22.379 F.Morbidelli (Pramac Ducati) +23.448 M.Marquez (Gresini Ducati) +25.808*

*18 secondi di penalità

La nuova classifica piloti della MotoGP 2024

Jorge Martin 200 punti Francesco Bagnaia 190 Marc Marquez 142 Enea Bastianini 136 Maverick Vinales 118 Pedro Acosta 101 Brad Binder 99 Fabio Di Giannantonio 92 Aleix Espargaro 82 Alex Marquez 62 Marco Bezzecchi 45 Raul Fernandez 40 Fabio Quartararo 39 Franco Morbidelli 39 Jack Miller 32 Miguel Oliveira 32 Augusto Fernandez 15 Joan Mir 13 Johann Zarco 12 Alex Rins 8 Takaaki Nakagami 8 Daniel Pedrosa 7 Luca Marini 0 Stefan Bradl 0 Pol Espargaro 0 Lorenzo Savadori 0

