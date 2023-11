Milan ko con il Borussia Dortmund: ora è ultimo nel girone di Champions, ma può ancora qualificarsi Il Borussia Dortmund vince a San Siro per 3-1 e si qualifica per gli ottavi di finale di Champions League. Sconfitta cocente per il Milan, che si giocherà tutto a Newcastle nell’ultima giornata.

A cura di Alessio Morra

Il Milan è stato sconfitto a San Siro per 3-1 dal Borussia Dortmund. Un risultato pesantissimo per la squadra di Pioli che ora è ultima nel girone, ma ha ancora la possibilità di qualificarsi all'ultima giornata. Anche se la situazione è comunque molto complicata. Vincere in casa del Newcastle può non bastare. Il Borussia Dortmund è invece agli ottavi, secondo è il PSG.

La partita di San Siro ha una importanza capitale per le due squadre, ma pure per Psg e Newcastle. Prima della partita arriva Ibrahimovic ma soprattutto Jannik Sinner che riceve un'ovazione da parte dei tifosi milanisti, lui è uno di loro. Pioli gioca con il 4-2-3-1. L'unica punta è Giroud. Adli è preferito a Krunic. Dietro il francese c'è anche Chukwueze. Terzic schiera i suoi con un modulo speculare. In avanti c'è Fullkrug.

L'avvio di partita è a ritmi folli e dopo dieci minuti i rigori assegnati sono già due. Giroud il suo lo sbaglia, ed è una rarità l'errore dal dischetto dell'ex dell'Arsenal che si fa neutralizzare la conclusione dallo svizzero Kobel, è il 7′. Passano due minuti e viene decretato un rigore pure per il Borussia Dortmund, che Reus trasforma, è 1-0.

La difesa del Milan non è puntualissima, i tedeschi hanno spazi e almeno in tre occasioni si presentano dalle parti di Maignan, ma al momento di affondare il colpo il BVB non ci riesce. Il Milan pian piano alza il ritmo, ma ha bisogno di una giocata che arriva puntuale al minuto 39 quando Chukwueze fa tutto da solo e con un tiro in diagonale insacca, è 1-1. Gol bello e prezioso, in virtù anche dello 0-1 di Psg-Newcastle, prodotto da Isak ma in realtà da un errore di Donnarumma.

Nella ripresa due difensori lasciano il campo per infortunio. Subisce probabilmente uno stiramento Thiaw, sostituito da Krunic. Schlotterbeck invece lascia il posto a Ozcan nel Borussia. I tedeschi spingono, la difesa del Milan mentre si riassesta subisce il colpo, il Dortmund torna avanti con un bel gol del giovane Bynoe-Gittens, che sfrutta un passaggio di Sabitzer e con un tocco preciso mette il pallone all'angolino.

Poi arriva pure il gol del 3-1, lo realizza Adeyemi che beffa Maignan, il francese stavolta sbaglia. Il portiere anticipa la conclusione e viene sorpreso. La partita prosegue, stancamente, si attendono soprattutto notizie dal Parco dei Principi dove il PSG assedia il Newcastle ma non riesce a trovare il gol del pari.

La classifica del Girone F: Borussia Dortmund 10; PSG 7; Newcastle, Milan 5.

Risultati e combinazioni favorevoli al Milan nella 6ª giornata di Champions League. Nell'ultima giornata il Borussia già qualificato, ma non è sicuro del primo posto e ospiterà il Paris Saint Germain, mentre il Milan va a giocare in casa del Newcastle. I rossoneri non hanno alternative: devono vincere, se non lo faranno saranno pure fuori dall'Europa League. Vincendo il Milan sarebbe davanti al Newcastle, ma avrebbe bisogno della vittoria del Borussia sul PSG per guadagnare la seconda posizione.