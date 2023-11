Donnarumma disastroso col Newcastle, il pallone è una saponetta: tifosi del PSG disperati Brutta papera di Gigio Donnarumma durante PSG-Newcastle: inglesi in vantaggio su un maldestro intervento del portiere azzurro, i tifosi lo massacrano sui social.

A cura di Paolo Fiorenza

Mentre il Milan è impegnato a San Siro col Borussia Dortmund, nell'altro match dell'equilibratissimo girone di Champions League – in cui tutte e quattro le squadre hanno ancora la possibilità di qualificarsi agli ottavi – stanno giocando PSG e Newcastle al Parc des Princes. Uno stadio ammutolito dal vantaggio degli inglesi, andati a segno con Isak che ha dovuto solo spingere in rete un pallone respinto a due passi in maniera sciagurata da Gigio Donnarumma. Un intervento davvero scadente quello del portiere della Nazionale, su una conclusione dal limite dell'area che era centrale e non irresistibile. La sfera è diventata per lui una saponetta e i tifosi del PSG lo hanno massacrato sui social.

Donnarumma è titolarissimo con Luis Enrique, non ha nessun secondo ingombrante come Keylor Navas a fargli ombra: il portiere ex Milan ha finora giocato ogni singolo minuto stagionale in tutte le competizioni, con l'evidente volontà di dargli fiducia. Ma anche quest'anno non sono mancati gli svarioni dello stabiese e ad ogni suo errore i tifosi del PSG non perdono occasione per prenderlo di mira. Ma anche la stampa non è tenera nei suoi confronti: "Ancora una volta è colpevole", lancia in tempo reale RMC.

