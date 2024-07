video suggerito

Classifica marcatori degli Europei 2024, cambia la regola: chi è il capocannoniere a pari gol Sei calciatori sono al comando, con 3 gol a testa, nella classifica marcatori di Euro 2024. Tra questi solo Harry Kane e Dani Olmo giocheranno la finale. La Uefa ha cambiato il regolamento e ha stabilito che in caso di parità tra più giocatori non varranno più gli assist. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Alessio Morra

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Gli Europei volgono al termine, questa sera a Berlino si disputerà la finale tra Spagna e Inghilterra. Il trofeo o sarà vinto per la quarta volta dalle Furie Rosse o per la prima dagli inventori del calcio. In ogni caso si farà la storia. A margine saranno assegnati una sfilza di premi, quello principale è come sempre per il capocannoniere di Euro 2024. A una sola partita dal termine sono sei i giocatori al comando, due di essi giocheranno la finale e avranno la possibilità di incrementare il proprio bottino. Se non riusciranno a segnare Harry Kane o Dani Olmo, o so non ci saranno doppiette o triplette da parte di chi ha già realizzato uno o due gol agli Europei saranno sei calciatori ad aggiudicarsi il titolo, perché è cambiata una regola.

La classifica marcatori di Europei 2024

Sei calciatori attualmente comandano la classifica dei cannonieri degli Europei. Al comando ci sono Harry Kane, che ha già vinto quella dei Mondiali (nel 2018, e Dani Olmo, che cercheranno soprattutto di vincitore il trofeo con le rispettive nazionali. Con loro ci sono l'olandese Gakpo, il georgiano Mikautadze, lo slovacco Schranz e il tedesco Musiala.

3 gol: Kane (Inghilterra), Dani Olmo (Spagna), Musiala (Germania), Gakpo (Olanda), Mikautadze (Georgia), Schranz (Slovacchia).

Kane (Inghilterra), Dani Olmo (Spagna), Musiala (Germania), Gakpo (Olanda), Mikautadze (Georgia), Schranz (Slovacchia). 2 gol : Bellingham (Inghilterra), Fabian Ruiz (Spagna), Fullkrug, Wirtz, Havertz (Germania), Malen (Olanda), Marin (Romania), Embolo (Svizzera), Demiral (Turchia).

: Bellingham (Inghilterra), Fabian Ruiz (Spagna), Fullkrug, Wirtz, Havertz (Germania), Malen (Olanda), Marin (Romania), Embolo (Svizzera), Demiral (Turchia). 1 gol: per 68 giocatori, tra questi ci sono: Morata, Carvajal, Ferran Torres, Rodri, Nico Williams, Merino, Yamal (Spagna), Saka, Watkins (Inghilterra).

La nuova regola per la classifica dei marcatori di Euro 2024

Naturalmente la classifica vede come vincitore e quindi re dei marcatori il calciatori che segna più gol nella manifestazione, attualmente sono favoriti Kane e Dani Olmo. Con Bellingham e Fabian Ruiz che in caso di doppietta potrebbero superarli entrambi. Ma se Kane e Olmo non troveranno il gol nei 90 o 120 minuti ci saranno sei capocannonieri. E allora in quel caso chi vincerà?

Leggi anche Chi è Mikautadze, il capocannoniere inaspettato di Euro 2024 che nessuno conosce

Negli ultimi Europei realizzarono 5 gol Cristiano Ronaldo e Schick. Ma vinse CR7, perché in caso di parità venivano considerati anche gli assist. Ora gli assist non contano più ed anzi non conta nulla, male per Dani Olmo che con la vecchia regola sarebbe davanti in caso di parità. Se tutti e sei i calciatori che sono al comando della classifica dei marcatori rimaranno tali saranno tutti e sei capocannonieri di Euro 2024. Si ripeterebbe così quanto accade 62 anni fa e cioè ai Mondiali del 1962 quando ci furono, esattamente, sei capocannonieri, tutti però con 4 reti.