Inter matematicamente qualificata agli ottavi di Champions: Lautaro su rigore mette ko il Salisburgo L’Inter è matematicamente qualificata agli ottavi di Champions League con due giornate d’anticipo. I nerazzurri battono 1-0 il Salisburgo in Austria grazie a un rigore trasformato da Lautaro nel finale di partita.

A cura di Fabrizio Rinelli

L‘Inter è matematicamente qualificata agli ottavi di Champions League con due giornate d'anticipo. I nerazzurri battono 1-0 il Salisburgo in Austria grazie a un rigore trasformato da Lautaro e si portano a quota 10 punti insieme alla Real Sociedad che come la squadra di Simone Inzaghi ha aritmeticamente superato la fase a gironi. Dopo lo 0-0 del primo tempo l'ingresso dell'argentino ha cambiato la partita. Prima la traversa dopo un colpo di testa su assist di Bastoni poi la rete su rigore che ha portato con due turni d'anticipo i nerazzurri agli ottavi.

Nel primo tempo Salisburgo e Inter non vanno oltre lo 0–0.

Primo tempo con poche emozioni, di Frattesi l'occasione migliore

Un freddo gelido avvolge la Red Bull Arena di Salisburgo e forse anche questo ha un po' frenato l'Inter che ha subito un inizio intraprendente da parte dei padroni di casa. Tenta di costruire il Salisburgo ma fatica a rendersi pericoloso. E così la prima migliore azione dei primi 45 minuti è costruita dai nerazzurri. Fuga in scatto di Thuram, che poi serve Sanchez in mezzo all'area: la sponda del cileno è precisa, ma Frattesi colpisce malissimo il pallone all'altezza del dischetto del rigore in area austriaca.

Un'ottima occasione per l'Inter mentre il Salisburgo prova a fare vedere dalle parti di Sommer con un tentativo di Eurogol da parte di Konaté che recupera palla nel cerchio di centrocampo e prova a beffare il portiere ex Bayern da 50 metri, ma la palla va fuori. L'Inter così risponde in in maniera concreta grazie a Bisseck che in proiezione offensiva rientra sul sinistro e calcia da fuori area, conclusione parata da Schlager. Il primo tempo si conclude così sul punteggio di 0-0.

Il momento in cui Lautaro trasforma il calcio di rigore.

Lautaro cambia la partita nel secondo tempo e segna il gol qualificazione

Nel secondo tempo l'Inter sa che deve fare solo un passettino per prendersi matematicamente la qualificazione con una vittoria. E allora ci prova Calhanoglu direttamente da calcio di punizione, Schlager ci mette i pugni e respinge. Si rivede il Salisburgo che ci prova con una conclusione di Dedic sul primo palo, ma Sommer si distende e devia in angolo. Thuram subito dopo fa disperare Inzaghi in panchina per aver fallito un buon colpo di testa sugli sviluppi di un calcio d'angolo mandando la palla fuori di pochissimo.

L'Inter prova a cambiare qualcosa con i cambi, quello di Lautaro e Barella in primis poi Asllani. Il ritmo della partita non cambia ma il messaggio di Inzaghi è chiaro: fare gol, vincere e chiudere la pratica qualificazione. Proprio l'attaccante argentino diventa decisivo, prima con la traversa colpita di testa su ottimo cross di Bastoni da sinistra, poi con il gol su rigore arrivato dopo un fallo di mano netto su tentativo di tiro di Barella. Nel finale Lautaro si divora il raddoppio mandando fuori una conclusione da ottima posizione. Il gol del ‘Toro' dagli undici metri basta comunque per regalare all'Inter la matematica qualificazione agli ottavi di Champions.