video suggerito

Milan-Roma, dove vederla in TV e streaming in chiaro sulla Rai: probabili formazioni Milan-Roma è la partita d’andata dei quarti di finale di Europa League: si gioca allo stadio Giuseppe Meazza di Milano con fischio d’inizio alle 21 e diretta TV su Ra1. Le probabili formazioni di Pioli e De Rossi. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Vito Lamorte

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Derby italiano per i quarti di Europa League tra il Milan di Pioli e la Roma di De Rossi che questa sera si affrontano al San Siro per la partita di andata. Entrambe candidate alla vittoria finale del trofeo, il doppio confronto – importante anche in chiave ranking – decreterà chi tra le due si qualificherà alle semifinali. Calcio d'inizio alle ore 21:00, diretta TV in chiaro su Rai 1 e in streaming gratis su RaiPlay oltre che su Sky e Dazn. Rossoneri e giallorossi arrivano ad uno dei match più importanti dell'annata calcistica dopo un weekend molto positivo: il Milan ha vinto per la settima volta consecutiva fra tutte le competizioni, battendo per 3-0 il Lecce; mentre la Roma si è presa il derby con la Lazio con un gol di Mancini. Per Pioli l'obiettivo è sfruttare il fattore campo per guadagnare un vantaggio per il ritorno

Il Milan, retrocesso dalla Champions League, ha raggiunto i quarti dopo aver eliminato Rennes e Slavia Praga mentre la Roma ha eliminato Feyenoord e Brighton.

Pioli deve rinunciare a Tomori ma ritrova Thiaw – in ballottaggio con Kjaer – e Loftus-Cheeck. De Rossi potrebbe schierare Smalling, ballottaggio tra Spinazzola e Angelino. Tridente con Dybala, Lukaku ed El Shaarawy

Partita: Milan-Roma

Data: giovedì 11 aprile 2024

Orario: 21:00

Dove si gioca: stadio Giuseppe Meazza, Milano

Canale TV: Ra1, Sky, DAZN

Diretta streaming: RaiPlay+, Sky Go, DAZN, Now

Competizione: Europa League, quarti andata

Dove vedere Milan-Roma in chiaro in TV su Ra1: orario e canale

Milan-Roma sarà trasmessa in diretta TV in chiaro su Rai 1 o a pagamento su Sky Sport e DAZN, come tutto il resto dell’UEFA Europa League. Sull’emittente satellitare i canali di riferimento saranno Sky Sport Uno, Sky Sport 4K e Sky Sport 252.

Milan-Roma, dove vederla in streaming

La sfida tra Milan e Roma si potrà seguire anche in streaming su RaiPlay in maniera gratuita e su Sky Go, DAZN e Now per gli abbonati..

Le probabili formazioni di Milan-Roma

Milan con la formazione titolare: Loftus-Cheek, fermo in campionato con il Lecce per squalifica, giocherà dal primo minuto con Giroud centravanti, Pulisic a destra e Leao a sinistra. Kjaer favorito su Thiaw in difesa.

Nella Roma si va verso la conferma di El Shaarawy con Dybala e Lukaku, Pellegrini a centrocampo con Paredes e Cristante. Sulla fascia sinistra toccherà a Spinazzola, a destra Celik.

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Calabria, Kjaer, Tomori, Theo Hernandez; Reijnders, Adli; Pulisic, Loftus-Cheek, Leao; Giroud. Allenatore: Pioli.

ROMA (4-3-3): Svilar; Celik, Mancini, Llorente, Spinazzola; Cristante, Paredes, Pellegrini; Dybala, Lukaku, El Shaarawy. Allenatore: De Rossi.