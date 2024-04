video suggerito

Pioli parla prima di Milan-Roma di Europa League: “Non siamo molto distanti da Real-City” Pioli ha presentato in conferenza stampa la sfida tra Milan e Roma, valida per l’andata dei quarti di finale di Europa League. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Vito Lamorte

147 CONDIVISIONI condividi chiudi

Stefano Pioli ha presentato in conferenza stampa la sfida tra Milan e Roma, valida per l'andata dei quarti di finale di Europa League. L'allenatore rossonero si è soffermato sul fatto che il Diavolo giocherà la prima in casa come accaduto nei due turni precedenti: "Sicuramente ora non fa così tanta differenza, anche se ormai siamo abituati a giocare la prima in casa. Obiettivo prendere vantaggio anche domani. Chiaro che non potremmo chiudere il discorso domani, ma prenderci qualcosa in più dei nostri avversari in vista del ritorno sarebbe importante".

Sulla Roma di Daniele De Rossi si è espresso così: "Penso che domani sera De Rossi schiererà la formazione migliore, è un obiettivo importante anche per loro. Ci conosce bene, come noi conosciamo loro. Stanno bene, arrivano dal derby vinto e hanno perso solo con l'Inter. Da quando se ne è andato Mourinho sono cambiati, quindi non abbiamo rivisto le partite di campionato contro di noi, ma quelle con De Rossi in panchina".

A chi gli chiede se questo Milan è più forte di quello dello Scudetto risponde così: "Bennacer ha detto che è un Milan diverso ed è vero. È cambiata l'impostazione, il modo di giocare. Ma quel Milan ha ottenuto una vittoria incredibile, mentre questo Milan sta cercando di tornare a vincere. Ora è il momento fondamentale della stagione in cui dimostrare la nostra forza".

Pioli ha spiegato la diversità tra Milan Roma europeo e uno di campionato: "L'atmosfera è quella di una competizione europea perché si gioca su 180 minuti. Ok, la Champions è la Champions, ieri partite fantastiche in cui, nonostante il livello tecnico fantastico, ci sono stati partite importanti; hanno fatto due errori sui primi gol subiti in Real-City evidenti, ma hanno continuato a giocare poi: è questo importante in una squadra, cioè avere la mentalità di andare oltre gli errori e di giocare come si sa. Domani non potremo neutralizzare la Roma in tutto e per tutto".

Molte domande domande hanno preso come focus di partenza la partita tra Real Madrid e Manchester City. A chi gli chiede se come tipo di gioco è lì che deve arrivare il suo Milan risponde così: "Noi siamo arrivati in semifinale l'anno scorso, vuol dire che eravamo lì. Non credo che siamo molto distanti. L'Europa League è sotto la Champions, ma ci sono grandi squadra. Nessuno si stupirebbe se noi, il Liverpool o il Bayer giocassero la Champions; il nostro girone è l'unico che ha due squadre ai quarti di finale, ci è mancato il piccolo scatto. Ma ora abbiamo un obiettivo importante. Noi possiamo giocare un calcio moderno, di ritmo, di intensità, di posizione, di giocate individuali".