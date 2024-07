Morata parla già da attaccante del Milan e svela cosa l’ha spinto ad accettare: “Convinto da Ibra”

video suggerito

Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Fabrizio Rinelli

Alvaro Morata è un nuovo giocatore del Milan. L'attaccante spagnolo si è liberato dall'Atletico Madrid grazie ai 13 milioni della clausola rescissoria pagata dai rossoneri che oggi, nella persone dell'ad Giorgio Furlani, erano a Madrid per assistere alle visite mediche del calciatore che da capitano ha appena sollevato il trofeo Europeo conquistato con la Spagna. Una volta uscito Morata è stato intercettato dai microfoni di Sky svelando, direttamente dalla sua auto, come sia nata l'idea di accettare il Milan a partire dalla prossima stagione.

"Sono stato convinto del Milan dopo aver sentito la tanta fiducia di Zlatan, squadra e allenatore – ha spiegato l'attaccante spagnolo che ha poi aggiunto -. Non vedo l’ora di iniziare. Ora vado in vacanza perché devo stare con la mia famiglia che mi ha aiutato tanto, altrimenti mi allenerei già da domani". Morata aveva tanta parlato del fattore ambiente ostile in Spagna che invece in Italia è sicuro di non trovare: "Qui mi avete sempre trattato con rispetto incredibile e non vedo l'ora di andare in vacanza in Italia e poi allenarmi con la squadra per tornare in Serie A".

Morata contro Bastoni durante Italia-Spagna agli Europei: i due si incontreranno di nuovo da avversari nel derby di Milano.

Decisivo Ibrahimovic nella scelta del Milan

Morata non aveva mai nascosto il desiderio di tornare nel nostro Paese, anche per via delle origini italiane di sua moglie Alice Campello. Il suo passato alla Juventus, che pareva inizialmente vicina a volerlo nuovamente portare in bianconero, è sotto gli occhi di tutti dato che ha lasciato un ottimo ricordo di sé alla Vecchia Sinora. "Ibra mi ha trasmesso cose positive – ha poi detto Morata sempre a proposito dei motivi che l'hanno spinto ad accettare il Milan -. So anche che ho i migliori anni della mia carriera e anche per questo voglio andare in questo grande del club".

Morata alza al cielo la coppa degli Europei vinti con la Spagna.

I dettagli e le cifre dell'accordo tra Morata e il Milan

L'attaccante spagnolo, capitano della Roja che ha trionfato negli ultimi Europei, firmerà un contratto di 4 anni con il Milan con opzione per il quinto anno a 5 milioni di euro più bonus a stagione, non lontano dai 6 che percepiva all'Atletico Madrid. Morata dovrebbe aggregarsi ai suoi nuovi compagni, agli ordini di Paulo Fonseca, subito dopo la fine della tournée americana che si terrà tra il 25 luglio e il 7 agosto. Ancora avvolto nel mistero il suo nuovo numero di maglia sulla maglia rossonera: "Questo ancora non lo so".