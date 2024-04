video suggerito

De Rossi vince il suo primo derby di Roma da allenatore: il gol di Mancini stende la Lazio De Rossi può festeggiare sulla panchina della Roma: i giallorossi vincono il derby contro la Lazio grazie a Mancini, trionfando per la prima volta dopo quattro partite. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Ada Cotugno

È bastato il colpo di testa vincente di Gianluca Mancini per regalare alla Roma la vittoria nel derby contro la Lazio: in un Olimpico vestito a festa, adornato con due coreografie per festeggiare la squadra ma anche per celebrare il mitico Agostino Di Bartolomei, ci ha pensato il difensore a lasciare un segno indelebile e a consegnare nelle mani di Daniele De Rossi il suo primo trionfo da allenatore in una partita così sentita.

I 14 derby vinti da giocatore non lo hanno preparato per un momento così, completamente diverso se visto dalla prospettiva della panchina. E alla prima occasione "Capitan futuro" ha potuto togliersi la soddisfazione più grande, quella di marchiare la città con i colori giallorossi.

Era da quattro derby consecutivi che la Roma non vinceva e per questo la gioia è ancora più importante. All'inizio della sfida però la Lazio sembrava più propositiva: dopo pochi minuti di gioco Ciro Immobile è arrivato a un soffio dal vantaggio sfruttando un passaggio in verticale di un compagno, ma il suo tiro ha soltanto sfiorato la rete. Ci ha provato anche Vecino per due volte, trovando l'opposizione di Mancini sull'ultimo passaggio sul primo tentativo e la deviazione decisiva di Angelino poco più tardi.

La scossa della Roma è arrivata solo a ridosso dell'intervallo, prima con una deviazione di Gila che stava per mandare il pallone nella sua stessa porta, poi al 42′ con l'incornata decisiva di Mancini: da calcio d'angolo Dybala gli ha regalato un assist perfetto che con un colpo di testa ha portato al gol del vantaggio, complice anche la marcatura poco efficace di Romagnoli.

Con il passare dei minuti crescono anche i giallorossi, apparsi molto più sicuri rispetto alla prima metà del primo tempo che è stata quasi tutta da appannaggio della Lazio. Anche nella ripresa è la Roma ad avere più idee e coraggio: al 55′ El Shaarawy arriva a un soffio dal raddoppio sfruttando un buon inserimento di Lukaku, ma con il suo sinistro trova soltanto il palo. Al 63′ arriva la grande scossa dei biancocelesti con la deviazione di Kamada sul tiro di Guendouzi che manda il pallone in rete, ma l'arbitro annulla tutto per una posizione irregolare del giapponese.

Non c'è molto tempo per una reazione: la Roma torna a trionfare nel derby della capitale, grazie alla rete di uno dei suoi giocatori più rappresentativi che regala a De Rossi la possibilità di battere la Lazio per la prima volta nella sua carriera da allenatore giallorosso.