Milan-Juventus, dove vederla oggi in TV e streaming: probabili formazioni

Milan–Juventus è il big match della 13ª giornata di campionato che ritorna dopo la sosta per l'Italia in Nations League. La partita si gioca oggi, 23 novembre, alle 18:00 ed è uno dei 3 anticipi previsti al sabato: sarà trasmessa in diretta tv, in streaming e in esclusiva per abbonati su Dazn e Dazn 1 (canale 214 di Sky).

A San Siro si disputa una sorta di spareggio per restare in corsa Champions, lo arbitrerà Chiffi (con Mazzoleni al Var): per i rossoneri, che devono recuperare anche la gara contro il Bologna, è un'occasione fondamentale per non perdere ulteriore contatto dalle posizioni di testa (il quarto posto è a -7), tenere il fiato sul collo dei bianconeri (-6) e rimettersi in carreggiata dopo il rocambolesco 3-3 col Cagliari prima della pausa; la squadra di Thiago Motta, reduce dal successo nel derby col Torino (2-0), ha bisogno di trovare continuità anche alla luce di distacchi ridotti (-2 dalla vetta) nella lotta scudetto.

Quanto alle probabili formazioni, la Juve deve rinunciare a Vlahovic ("ho sentito dolore", ha ammesso poco dopo l'infortunio con la Serbia), al suo posto Weah (considerati gli elogi di Thiago Motta in conferenza stampa) sembra in vantaggio su Yildiz (che agirà invece nel tridente alle spalle della punta con Conceiçao e Koopmeiners) mentre il Milan può contare su Morata (ex di turno) al centro dell'attacco.

Partita: Milan-Juventus

Dove: stadio Meazza, Milano

Quando: sabato 23 novembre 2024

Orario: 18:00

Diretta TV: Dazn e Dazn 1

Diretta streaming: Dazn

Competizione: Campionato Serie A (13ª giornata).

A che ora e dove vedere Milan-Juventus in diretta TV: la partita non è in chiaro

Milan-Juventus si gioca alle 18:00 e sarà trasmessa in diretta tv e in chiaro solo per gli abbonati di Dazn. Gli utenti di Sky che hanno attivato il servizio potranno vederlo su Dazn 1, canale 214. La telecronaca dell'incontro sarà condotta da Pierluigi Pardo, che avrà al suo fianco Massimo Ambrosini per il commento tecnico. Nell'ampio pre e post partita ci saranno servizi, commenti e interviste con collegamenti tra studio e campo.

Serie A, Milan-Juventus dove vederla in streaming

Milan-Juventus sarà visibile in diretta streaming solo su Dazn, collegandosi all'evento attraverso la app oppure il sito ufficiale della piattaforma. Non sarà possibile assistere all'incontro attraverso Sky Go.

Le probabili formazioni di Milan-Juventus

Theo Hernandez in difesa, Pulisic (anche se è apparso in dubbio in queste ore) nel tridente alle spalle della punta, Morata, sono le certezze di Fonseca che schiererà il Milan con il consueto modulo 4-2-3-1. Quanto alla Juve, la casella lasciata vuota in attacco da Vlahovic sarà colmata da Weah nel ruolo di falso 9, che ha San Siro fu protagonista dello scoppiettante 4-4 contro l'Inter.

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Emerson Royal, Thiaw, Gabbia, Theo Hernandez; Reijnders, Fofana; Chukwueze, Pulisic, Leao; Morata. Allenatore: Paulo Fonseca.

JUVENTUS (4-2-3-1): Di Gregorio; Savona, Gatti, Kalulu, Cambiaso; Locatelli, Thuram; Conceiçao, Koopmeiners, Yildiz; Weah. Allenatore: Thiago Motta.