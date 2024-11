video suggerito

Cos'è successo a Vlahovic con la Serbia, l'infortunio spaventa la Juventus: "Ho sentito dolore" Le condizioni di Dusan Vlahovic dopo l'infortunio con la Serbia preoccupano la Juventus. L'attaccante ha spiegato subito dopo la partita cosa sia accaduto: "Ho sentito dolore alla coscia e non sono riuscito a completare la partita".

A cura di Fabrizio Rinelli

Che la coperta fosse corta in attacco per la Juventus era chiaro, ma che proprio l'unico attaccante a disposizione dei bianconeri, ovvero Dusan Vlahovic, potesse subire anche lui un infortunio, di certo i bianconero non se lo aspettavano. Dopo Cabal, anche il serbo infatti finisce ko in questa finestra di stagione riservata alle nazionali. E l'allarme in casa Juve suona fortissimo adesso, specie in vista del big match contro il Milan al rientro dopo la sosta. Il mercato di riparazione urge, e in diversi settori, difesa e attacco su tutti con Milik ancora in dubbio sul rientro.

La smorfia di dolore di Vlahovic aveva subito fatto pensare a qualcosa di più di un semplice problema fisico. L'attaccante bianconero è uscito proprio sul finire di partita con il punteggio ancora inchiodato sullo 0-0 contro la Danimarca. Vlahovic si teneva la coscia sinistra accompagnato all'uscita dallo staff sanitario della Serbia. Solo i controlli ulteriori e gli esami a cui verrà sottoposto potranno dire di più sull'entità dell'infortunio che a questo punto fa drizzare le antenne a Giuntoli in ottica calciomercato.

"Ho sentito dolore alla coscia e non sono riuscito a completare la partita, mi dispiace – queste le prime parole di Dusan al termine della partita e subito dopo aver capito che l'infortunio forse può essere preoccupante -. Vedrò dopo a Torino qual è la situazione", ha sottolineato ancora l'attaccante con un velo di speranza. Le sue condizioni saranno valutate nelle prossime ore per conoscere l'entità del problema, a pochi giorni dal big match di campionato. Sabato 23 novembre c'è Milan-Juventus alle 18 a San Siro e Thiago Motta non vuole sbagliare.

Come può giocare la Juventus senza Vlahovic

Vlahovic negli ultimi tempi era finito nel mirino della critica per i tanti errori sotto porta che non hanno permesso alla Juventus di chiudere partite e/o risolverle. Il serbo dunque è a forte rischio per la gara contro i rossoneri e Thiago Motta, in caso di assenza confermata, dovrà inventarsi qualcosa.

Milik e Nico Gonzalez sono ancora indisponibili e così non è da escludere che Motta possa mandare in campo un attacco simile a quello visto nella seconda parte della sfida contro l'Inter quando ha sostituito proprio Vlahovic con Mbangula. Quest'ultimo era in campo con Yildiz e Conceicao per un attacco a dir poco senza riferimenti.