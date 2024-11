video suggerito

Allarme Vlahovic, infortunio con la Serbia: problemi agli adduttori, a rischio Milan-Juventus Ansia in casa Juventus dopo l'uscita anticipata dal campo in Serbia-Danimarca, di Dusan Vlahovic che si è infortunato ai flessori della coscia sinistra. Ora si dovranno attendere le prossime ore per ulteriori esami strumentali. Il rischio reale è dover saltare Milan-Juventus di sabato.

A cura di Alessio Pediglieri

Brutte notizie arrivano in casa Juventus dalle partite di lunedì 18 novembre in Nations League: Dusan Vlahovic ha dovuto abbandonare il campo nei minuti finali di Serbia-Danimarca per un problema muscolare: l'attaccante bianconero ha lasciato il terreno di gioco zoppicando vistosamente e con una smorfia tra il dolore e il disappunto per un contrattempo che già sta preoccupando i tifosi juventini in vista della partita di sabato pomeriggio a San Siro contro il Milan.

L'infortunio di Vlahovic in Serbia-Danimarca: problema agli adduttori

All'88' di Serbia-Danimarca, inchiodata sullo 0-0, Dusan Vlagovic è stato sostituito per infortunio. Il giocatore serbo è rimasto prima a terra poi, assistito dallo staff medico della nazionale, ha abbandonato il campo vistosamente claudicante: mentre si teneva la coscia sinistra, una smorfia di dolore e di disappunto lo ha accompagnato fino alla panchina. Un problema non da poco soprattutto per la Juventus che ora dovrà verificare la reale entità dell'infortunio del suo attaccante nei prossimi giorni, sia attraverso un contatto diretto col ritiro della Serbia sia nel momento in cui Vlahovic rientrerà as Torino e potrà venire seguito al JMedical.

Vlahovic infortunato, può saltare Milan-Juventus e non solo

Sabato 23 novembre alle 18:00 a San Siro c'è Milan-Juventus, di campionato. Un big match che i bianconeri di Thiago Motta rischiano di dover affrontare con gli uomini contati ma soprattutto senza attaccanti di ruolo a disposizione. Oltre al lungodegente Milik, ora c'è anche Blahovic che è finito in infermeria con i problemi muscolari subiti con la nazionale serba. Difficile che entro sabato possa pienamente recuperare al di là dell'entità reale del guaio fisico che si conoscerà solo nelle prossime ore. Oltre allo scontro diretto di San Siro, la Juventus è chiamata ad un altro incontro ravvicinato molto delicato: il 27 novembre dovrà andare in Inghilterra per affrontare l'Aston Villa, in Champions League.