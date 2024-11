La Juventus fa suo il derby contro il Torino, decisivi Weah e Yildiz: Inter e Napoli nel mirino

video suggerito

La Juventus riprende la rincorsa a Inter e Napoli facendo suo il derby contro il Torino: un gol per tempo, con Weah e Yildiz di fronte ai granata sempre più in crisi. Tre punti pesanti che rilanciano i bianconeri verso la vetta della classifica in attesa della sfida di domenica sera a San Siro tra Inter e Napoli. Mattatori di serata il centrocampista americano e la stellina turca. Per il Torino ennesimo KO e contestazione che sale verso la proprietà.

La Juventus si appresta a sfidare il Torino allo JStadium per riprendere la rincorsa verso la vetta della classifica in attesa di avere buone nuove dal big match di domenica sera a San Siro tra Inter e Napoli. Per Thiago Motta serve assolutamente la vittoria per accorciare il gap, contro i granata che cercano di sfruttare il derby per scacciare l'ombra di una crisi sempre più imminente visti gli ultimi risultati negativi. A fare il match sono i bianconeri che creano e sprecano con Vlahovic prima del gol che arriva con Weah: merito assoluto è di Cambiaso, il migliore in campo, che fa tutto alla perfezione fino al tiro deviato da Milinkovic-Savic e poi con l'americano che trova il suo quarto gol in campionato.

Pochi squilli granata anche nel secondo tempo con la Juventus che tiene in mano le redini di un incontro che si incattivisce costringendo l'arbitro Sozza che deve estrarre diversi cartellini gialli per calmare gli animi. I bianconeri macinano giocate e ritmo ma hanno il demerito di tenere vivo un derby altrimenti in ghiaccio col raddoppio visto che Perin, preferito a Di Gregorio, rimane inoperoso tra i propri pali. Vanoli è costretto anche a correre ai ripari quando Ricci attorno al 60′ è costretto al cambio per infortunio, perdendo un perno importante in mediana.

Nel finale il Torino si spegne, le forze vengono meno e la Juventus fa suo il derby sfoggiando la miglior qualità tecnica in campo con il "dieci", Yildiz che, su assist di un eccellente Conceicao, suggella la propria gara infilando Milinkovic-Savic per il2-0 bianconero e bagnando il debutto nella stracittadina della Mole con una rete.