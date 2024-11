video suggerito

Koopmeiners falso nueve in Milan-Juventus, non è l’unica mossa a sorpresa di Thiago Motta Senza Vlahovic, Thiago Motta ha la necessità di inventarsi un centravanti. Per Milan-Juventus il favorito sembrava Weah, il falso nueve potrebbe essere uno tra Koopmeiners e McKennie. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Alessio Morra

Alle ore 18 oggi si gioca Milan-Juventus, una sfida sempre molto attesa. I rossoneri devono risalire la china e non possono permettersi un passo falso, mentre i bianconeri, unici imbattuti della Serie A, vogliono i tre punti. Thiago Motta è sesto, ma a sole due lunghezze dal vertice ed è a un punto dall'Inter, campione in carica. Vlahovic non ci sarà, lo si sapeva già da giorni. Un altro centravanti in rosa a disposizione manca e il tecnico juventino sembra pronto a sorprendere con una doppia mossa, falso nueve all'ennesima potenza.

Fuori Vlahovic, ma non gioca Weah

La Juventus in rosa ha solo due centravanti, usando questa parola vecchio stile: Vlahovic e Milik, che tornerà a gennaio. Per far rifiatare il serbo spesso sono stati schierati o Weah o Yildiz, scelte che hanno dato dei frutti. Così una volta infortunatosi l'ex viola, nella partita di Nations League con la Serbia, Thiago Mottaha iniziato a lavorare alla soluzione anti-Milan. Il figlio d'arte pareva favorito, anche in virtù di eccellenti prestazioni. E invece l'allenatore juventino pare pronto a calare l'asso, anzi due assi.

Koopmeiners falso nueve, McKennie in attacco

Perché contro il Milan sarà 4-2-3-1. Le scelte non sono tante, perché la lista degli indisponibili è molto lunga. Ma davanti qualcosa si può modificare e secondo le ultime indiscrezioni a uscire dall'undici titolare sarà proprio Weah, pronto a subentrare.

Locatelli e Thuram giocheranno davanti alla difesa. Conceicao e Yildiz saranno gli esterni alti, mentre McKennie agirà alle spalle di Koopmeiners, che sarà il falso nueve della Juventus e che va a caccia del primo gol con la squadra bianconera. Non è da escludersi la possibilità di avere sia l'americano che l'olandese nel ruolo di centravanti, alternandosi. Se così sarà prevarrà la voglia di togliere punti di riferimento alla difesa del Milan, che ritrova Gabbia.