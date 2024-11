Vlahovic infortunato, Juve senza attaccanti: chi può fare il centravanti contro il Milan

video suggerito

Dusan Vlahovic ha riportato un infortunio giocando con la Serbia in Nations League. Le prime notizie parevano preoccupanti, poi dopo gli esami strumentali le sensazioni sono diventate leggermente migliori. Ma l'assenza del serbo contro il Milan, nel big match in programma sabato 23 novembre alle ore 18, appare quasi scontata. E per Thiago Motta è un bel problema, perché l'unico altro centravanti in rosa è Milik, che tornerà a gennaio. Dunque il tecnico italo-brasiliano qualcosa dovrà inventarsi.

L'infortunio di Vlahovic con la Serbia

Il comunicato della Juventus ha dato serenità: "A seguito del problema muscolare alla coscia sinistra accusato ieri con la propria Nazionale, Dusan Vlahovic è stato sottoposto oggi, 19 novembre, presso il J|medical, a esami diagnostici. Gli accertamenti hanno escluso lesioni e le sue condizioni saranno monitorate quotidianamente".

Dunque niente di eccessivamente grave, ma chiaramente bisognerà valutare giorno per giorno le condizioni dell'attaccante, che però, considerato che ora si andrà incontro a un periodo ricco di partite non sarà rischiato e contro il Milan marcherà visita, con la speranza di essere a disposizione per l'incontro di Champions League con l'Aston Villa.

Quattro candidati per il ruolo di centravanti della Juve

Thiago Motta adesso un problema perché i centravanti sono finiti. Qualcuno modulo sceglierà per il match con il Milan la Juve avrà bisogno di un puntero. Chi sarà? La scelta non sarà semplice. Ovviamente ci sono dei candidati e un indiziato in particolare e cioè Timothy Weah, che contro la squadra in cui ha giocato il papà potrebbe essere riproposto centravanti, com'è successo già in alcune partite di questa stagione. Ma non può certo escludersi l'ipotesi di Yildiz falso nueve, con lo stesso Weah sulla fascia sinistra, con Conceicao magari sulla destra.

Difficile pensare, nonostante Thiago Motta non abbia preclusioni con i giovani alla promozione di un calciatore dalla squadra Under 23 o dalla Next Gen. Potrebbe essere schierato al centro dell'attacco pure Mbangula, che è tenuto in considerazione dal tecnico, ma non è da escludersi un falso nueve davvero alternativo e cioè Koopmeiners, centrocampista olandese che con l'Atalanta giocava molto vicino la porta e soprattutto la vede benissimo.