video suggerito

Il CT della Serbia difende Vlahovic e punge la Juve: “Sta ricevendo un trattamento non corretto” Il CT della Serbia Stojkovic si schiera dalla parte di Vlahovic: “Con me giocherà sempre, lo consideriamo fondamentale per il nostro gioco” Vuoi leggere Fanpage.it senza pubblicità? Abbonati ora

A cura di Ada Cotugno

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Dusan Vlahovic sta vivendo mesi difficili alla Juventus, ma la nazionale resta per lui un porto sicuro. Nonostante le brutte prestazioni in campionato con la Juve è stato convocato dalla Serbia del commissario tecnico Stojkovic che ha deciso di puntare su di lui per le prossime due partite in programma durante la sosta per le nazionali. L'allenatore difende il suo attaccante e dal ritiro ha voluto lanciare un messaggio chiarissimo ai bianconeri: non è s'accordo sul trattamento che viene riservato al suo giocatore che per lui resta una pedina fondamentale e uno dei leader di tutta la squadra.

Stojkovic contro la Juventus, difende Vlahovic

Il commissario tecnico della Serbia è piuttosto netto quando si parla del suo attaccante. In questa stagione Vlahovic sta vivendo alti e bassi, così come la sua squadra, ma spesso è stato al centro delle polemiche per il suo rendimento che poteva costargli anche la cessione nel mercato di gennaio. L'arrivo di Kolo Muani ha messo in discussione il suo posto da titolare, ma in nazionale la situazione non è cambiata e resta sempre tra i primi a essere chiamati.

Anzi, Stojkovic si è apertamente schierato dalla sua parte nel corso dell'ultima conferenza stampa in cui non ha nascosto l'amarezza che prova nei confronti della Juventus: "Con me giocherà sempre, perché qui può dimostrare che il trattamento che sta ricevendo non è corretto". Dunque l'attaccante sarà titolare nella sua nazionale che lancia un messaggio netto al club in un periodo sicuramente non sereno.

Il CT ha poi parlato apertamente della situazione vissuta dal serbo: "Penso molto bene di Vlahovic e delle sue capacità. Nel calcio, a volte un club vive periodi difficili. Non spiegherò perché non gioca o se dovrebbe giocare di più, sono questioni interne. Tutti i giocatori hanno alti e bassi, e noi consideriamo Dusan fondamentale per il nostro gioco".