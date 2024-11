Italia-Francia live la diretta della partita di Nations League: gli Azzurri vogliono chiudere al primo posto

L'Italia gioca a San Siro alle 20:45 contro la Francia l'ultima partita del girone di Nations League, il match sarà trasmesso in diretta tv e in chiaro su Rai 1 e in streaming su Rai Play. Gli Azzurri sono in vetta alla classifica con 13 punti, +3 rispetto ai transalpini e con il vantaggio della vittoria nello scontro diretto dell'andata (1-3). Una situazione tale che, per chiudere al primo posto nel gruppo, alla Nazionale può addirittura bastare una sconfitta ma non con più di 2 gol di scarto. Quanto alle formazioni, Spalletti conferma il 3-5-1-1, modulo con cui l'Italia ha battuto il Belgio: in campo tra i pali c'è Vicario al posto di Donnarumma (bloccato da un virus intestinale) mentre a centrocampo Locatelli prende il posto di Rovella, nella Francia non c'è Mbappé.

20:15 Belgio-Italia in chiaro sulla Rai: il canale della partita La partita Italia-Francia, ultimo match della fase a gironi di Nations League, andrà in onda in diretta tv, in chiaro per tutti e in streaming sulla Rai. Incontro trasmesso su Rai 1, in streaming su Rai Play. A cura di Maurizio De Santis 20:00 Spalletti ha un solo cruccio: "La partita contro la Svizzera" "La partita contro la Svizzera non la dimenticherò mai". Alla vigilia dell'incontro il ct, Luciano Spalletti, ha voluto ricordare cosa ha rappresentato in negativo la sconfitta subita contro gli elvetici agli Europei. È un monito ed è stato anche un punto di ripartenza della nuova Italia che ha cambiato molto in termini di uomini (ha ringiovanito la rosa) e approccio. A cura di Maurizio De Santis 19:58 Perché gioca Vicario e non Donnarumma contro la Francia Il nome di Vicario tra i pali al posto di Donnarumma ha destato curiosità: perché Spalletti ha scelto il numero uno del Tottenham? Non c'è alcuna alternanza né scelta tecnica alla base, Gigio è stato fermato da un virus intestinale che ha spinto il commissario tecnico a optare per la staffetta tra i pali. A cura di Maurizio De Santis 19:50 Chi è Slavko Vincic, l'arbitro di Belgio-Italia Slavko Vincic è l'arbitro designato per fischiare in Italia-Francia. È considerato uno dei migliori d’Europa, scelto anche per l’ultima finale di Champions League tra Real Madrid e Borussia Dortmund. In stagione il direttore di gara sloveno ha diretto di recente anche Real Madrid-Milan in occasione della quarta giornata di Champions. Di seguito la designazione completa: Arbitro: Slavko Vinčič SVN

Assistente 1: Tomaž Klančnik SVN

Assistente Referee 2: Andraž Kovačič SVN

Quarto Uomo: Rade Obrenovič SVN A cura di Maurizio De Santis 19:40 La classifica di Nations League: Italia prima a 13 punti L'Italia è al comando del Gruppo 2 di Lega A. Di seguito la classifica con indicazione tra parentesi della differenza reti: 1. Italia 13 pt (differenza reti +7) (Qualificata ai quarti di finale)

2. Francia 10 pt (+4) (Qualificata ai quarti di finale)

3. Belgio 4 pt (-2)

4. Israele 1 pt (-9) A cura di Maurizio De Santis 19:37 Italia-Francia, le formazioni ufficiali: Vicario in porta al posto di Donnarumma Le formazioni ufficiali di Italia-Francia: Vicario in porta al posto di Donnarumma (fermato da un virus intestinale) e Locatelli a centrocampo le novità nella formazione azzurra rispetto al Belgio. Italia (3-5-1-1): Vicario; Di Lorenzo, Buongiorno, Bastoni; Cambiaso, Frattesi, Locatelli, Tonali, Dimarco; Barella; Retegui. Ct: Spalletti. Francia (4-3-3): Maignan; Koundé, Konaté, Saliba, Digne; Guendouzi, Koné, Rabiot; Kolo Muani, Thuram, Nkunku. Ct: Deschamps. A cura di Maurizio De Santis 19:32 Italia già qualificata ai quarti, in palio c'è il primato del girone L'Italia ha conquistato con la vittoria in Belgio la qualificazione ai quarti di finale di Nations League. La partita contro la Francia ha valore, però, per chiudere in vetta al girone. Gli Azzurri hanno 13 punti, +3 sulla Francia e con una differenza reti tale da restare al comando del gruppo anche in caso di sconfitta (ma non con più di 2 gol di scarto). Perché? In virtù della vittoria per 3-1 all'andata a Parigi. A cura di Maurizio De Santis 19:31 Italia-Francia, Azzurri in campo alle 20:45 Il fischio d'inizio della sfida tra Italia e Francia ci sarà alle 20:45 quando a dare il via al match sarà il direttore di gara sloveno, Slavko Vincic. A cura di Maurizio De Santis 19:30 Dove vedere Italia-Francia di Nations League in TV e streaming Italia-Francia di Nations League sarà trasmessa in diretta tv e in chiaro per tutti su Rai 1, mentre la diretta streaming sarà visibile sulla piattaforma Rai Play (sempre in maniera grauita). Alberto Rimedio è il telecronista dell'incontro con Lele Adani accanto per il commento tecnico. Tiziana Alla a bordo campo raccoglierà le news e le interviste a caldo e in tempo reale. Alessandro Antinelli e Andrea Stramaccioni completano la squadra per la narrazione dell'ultimo incontro del girone. A cura di Maurizio De Santis