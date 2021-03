Un gol del giovane Diallo sembra dovesse decidere la partita degli ottavi di finale d'andata tra il Manchester United e il Milan, ma Kjaer al 92′ ha trovato il gol del pari, un gol pesantissimo per la squadra di Pioli. L'ex dell'Atalanta con un tocco magico aveva superato Donnarumma all'inizio del secondo tempo, ma il danese con una zuccata ha beffato gli inglesi e i rossoneri si rammaricano per due gol annullati.

Due gol annullati al Milan

Il Milan è senza tantissimi titolari (Ibrahimovic, Hernandez, Calhanoglu, Rebic, Bennacer). In avanti c'è solo Leao. Anche il Manchester United non dispone di pezzi da novanta come Pogba e Rashford, in porta c'è Henderson. L'ex numero uno dello Sheffield United deve raccogliere due palloni dalla propria porta nei primi dieci minuti, ma entrambe le reti del Milan sono cancellate. Leao segna al 5′, ma il portoghese parte da posizione irregolare, cinque minuti più tardi fa gol Kessié, che con un tiro al volo bellissimo batte Henderson, ma c'è un tocco di mano. Il VAR lo vede e l'arbitro annulla. La fase offensiva del Milan finisce lì. Il Manchester palleggia tanto ma non riesce a imbeccare Martial e Greenwood, l'occasione migliore c'è la Maguire che con la porta spalancata calcia sul palo.

Gol di Diallo e Kjaer

Nel secondo tempo Solskjaer manda in campo Diallo, baby talento preso nel mercato invernale dall'Atalanta. Il classe 2002 viene imbeccato con una magia da Bruno Fernandes, un altro ex Serie A, sfugge alla difesa rossonera e con un tocco splendido insacca, è 1-0. Il Milan ci prova, cerca il pari, ma non trova sbocchi e in panchina Pioli non ha molte alternative. Il Manchester ha la chance di raddoppiare con James, ma il gallese si divora il 2-0. E al 92′ il Milan trova il pareggio con Kjaer. Il danese svetta e colpisce di testa in modo vincente, un gol di fondamentale importanza per i rossoneri.