Il Manchester United in squadra ha tante stelle: ha il portiere più pagato del mondo (De Gea), ha Paul Pogba, campione del mondo e fortissimo centrocampista e un attaccante come Rashford, che a 23 anni è diventato Membro dell’Impero Britannico per meriti non sportivi. Ma sul campo si è guadagnato lo scettro di stella assoluta dei Red Devils Bruno Fernandes, centrocampista portoghese che in un anno ha cambiato status ed è diventato è un autentico un top player. L’ex di Novara, Udinese e Sampdoria con i Red Devils ha segnato 35 gol e servito 21 assist vincenti in 63 partite ufficiali. Numeri da fuoriclasse.

La scalata di Bruno Fernandes è partita dal Novara

Lo United con Solskjaer è tornato su alti livelli, ha ritrovato continuità, ma nell’ultimo anno e mezzo, finora, è sempre mancato il colpo grosso. Quattro semifinali perse e un terzo posto in Premier. Ora il Manchester deve stringere i tempi e per tornare a sollevare un trofeo confida in Bruno Fernandes che negli ultimi anni è cresciuto in modo impressionante. La sua scalata al gotha del calcio è iniziata dal Novara.

La Serie A e i numeri record con lo United

La società piemontese è stata la prima a credere in lui e lo acquista nel 2012, pagandolo 40 mila euro. Il portoghese sbarca in Serie B, il primo gol da professionista lo realizza contro lo Spezia, poi fa il salto di categoria, arriva in Serie A, tre anni con l’Udinese che nell'estate del 2016 lo cede alla Sampdoria, veste la maglia numero 10. I blucerchiati dopo una sola stagione lo cedono, Bruno Fernandes torna in patria, passa allo Sporting Lisbona che con le sue giocate e i suoi gol conquista tre trofei.

48 gol in 81 partite con lo Sporting in due anni e mezzo, poi la Premier League. Dal gennaio 2020 è del Manchester United, che dopo aver sborsato per lui 60 milioni di euro letteralmente con Bruno Fernandes in campo parte sempre dall’1-0. In Premier League ha disputato 42 partite, in cui ha segnato 24 gol e servito 18 assist vincenti.

Bruno Fernandes spiega il suo grande salto di qualità

Che avesse talento era chiaro, ma era difficile da immaginare una crescita così grande per questo ragazzo che dopo aver realizzato 20 gol tra Novara, Udinese e Sampdoria ne ha segnati 99 in meno di quattro stagioni tra Sporting e Manchester United. Sicuramente è diventato più consapevole dei suoi mezzi, è diventato anche un perno della nazionale. Ma perché è migliorato così tanto lo ha spiegato lo stesso Bruno Fernandes, che in un'intervista a ‘Cronache di Spogliatoio', ha dichiarato che in Italia il numero 10, il classico trequartista, ha meno possibilità di esprimersi: