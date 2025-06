video suggerito

Rico Lewis rischia di sfigurare un avversario al Mondiale per Club: cosa ha visto l'arbitro Episodio curioso in Manchester City-Wydad del Mondiale per Club. Rosso diretto per Rico Lewis che ha rischiato grosso.

A cura di Marco Beltrami

Il Manchester City ha iniziato il Mondiale per Club con una vittoria convincente contro il Wydad. 2-0 il risultato finale, grazie ai gol messi a segno da Phil Foden e Doku, per una squadra di Guardiola che ha approfittato dell’occasione per dare spazio a diversi giovani talenti della rosa. Tuttavia, la nota stonata della serata è arrivata proprio nei minuti conclusivi, con l’espulsione per rosso diretto di Rico Lewis. Un intervento pericoloso è costato caro al promettente difensore inglese, considerato uno dei prospetti più interessanti del calcio britannico.

L'entrata killer di Rico Lewis in Manchester City-Wydad

L’episodio si è verificato all’88° minuto, in occasione di un contrasto ad alta velocità. Rico Lewis e Obeng sono arrivati contemporaneamente sul pallone, entrambi in scivolata e con grande aggressività, nel tentativo di conquistare la sfera. Dopo aver toccato il pallone, il calciatore del City ha colpito involontariamente l’avversario con i tacchetti sulla parte bassa del volto, all’altezza del mento. Una frazione di secondo, e qualche centimetro più a sinistra, e l’impatto avrebbe potuto avere conseguenze ben più gravi.

Fortunatamente il contatto non è stato pieno, ma Obeng ha comunque rischiato grosso: le immagini mostrano il dolore evidente dell’attaccante appena entrato in campo. Immediata la reazione dell’arbitro, posizionato a pochi metri dall’azione, che ha estratto il cartellino rosso senza esitazioni.

Il video Ref Cam mostra cosa ha visto l'arbitro

Determinante nella valutazione è stata anche la Ref Cam, la telecamera posizionata direttamente sul corpo del direttore di gara, che ha fornito una visuale in soggettiva chiara della dinamica. Nonostante le proteste accese del City, e in particolare del capitano Ederson che invocava un intervento del VAR, il check non ha modificato la decisione iniziale: espulsione confermata.

Secondo i replay, il rosso sarebbe stato determinato non solo dal contatto, ma anche dal fatto che Lewis ha leggermente alzato la gamba dopo aver toccato la sfera. Ora si attende la decisione sul numero di giornate di squalifica: se saranno due, salterà il possibile incrocio con la Juventus.