Il Milan nel primo tempo segna due gol, ma vengono entrambi annullati. Entrambi erano irregolari, decisioni corrette. Il Manchester United ha nel primo tempo un'unica grande occasione, ma l'ha mancata in modo incredibile con Maguire, che solo davanti alla porta.

L'errore clamoroso di Maguire

Il Milan parte molto meglio rispetto ai Red Devils, segna due gol che però vengono annullati giustamente – per un fuorigioco di Leao e un mani di Kessié. I padroni di casa con il tempo prendono campo e con grande flemma cerca la palla buona per trovare il gol del vantaggio. Il 37′ è il minuto giusto. Perché sugli sviluppi di un corner arriva sui piedi di Maguire un pallone invitante, Donnarumma è battuto, la porta è spalancata, ma il centrale colpisce talmente che centra addirittura il palo.

Oltre a essere un errore grave, perché il Manchester avrebbe potuto trovare il vantaggio prima dell'intervallo, è particolare questo errore perché Maguire è uno dei difensori che tocca il maggior numero di palloni non solo della Premier League, ma tra quelli dei cinque principali campionati europei. E il difensore centrale della nazionale inglese ha anche un buon feeling con il gol, ha ottimi tempi d'inserimento e riesce a essere decisivo anche in fase offensiva. 28 i suoi gol da professionista.

La reazione di Solskjaer all'errore di Maguire

Ha fatto sorridere, un po' meno ai tifosi del Manchester United, la reazione di Solskjaer, che in questo è stato identico a Sir Alex Ferguson. Dopo aver visto l'errore dal vivo il tecnico norvegese ha guardato il monitor che ha in panchina, lo ha guardato, non ha cambiato espressione, è rimasto glaciale, ma ha detto: ‘Unbelievable' e cioè ‘Incredibile'.