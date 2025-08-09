Lookman si allena da solo in Portogallo, l’Atalanta prepara una mega multa: lui attende solo l’Inter

Ademola Lookman ha rotto con l’Atalanta. Il club gli rifilerà una salatissima multa. L’attaccante, in attesa di passare all’Inter in questa sessione di mercato, si sta allenando da solo in Portogallo.

La frattura è stata conclamata da giorni. E non sembra possa esserci nulla che possa far cambiare idea ad Ademola Lookman, che vuole solo l'Inter. L'attaccante nigeriano la sua scelta l'ha fatta e aspetta che il braccio di ferro con l'Atalanta si chiuda a suo favore. Intanto in attesa del sì del club del presidente Percassi all‘Inter, Lookman continua ad allenarsi per i fatti suoi, pare sia in Portogallo, dove attende l'Inter sì, ma attende pura una multa salatissima dell'Atalanta.

L'Atalanta ha respinto l'offerta dell'Inter e Lookman si è reso irreperibile

È diventata spinosa la situazione. Chiuderà in armonia è praticamente impossibile. Non possono vincere tutti in questo momento. I fatti sono noti: l'Atalanta ha detto no all'offerta dell'Inter da 45 milioni complessivi (42 più 3 di bonus) per l'attaccante classe 1997, che è furioso con la sua società. Lookman prima ha tolto tutte le foto da nerazzurro sui suoi profili social, poi ha disertato una prima volta l'allenamento rendendosi irreperibile, poi non si è presentato a Zingonia in questi giorni. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport si troverebbe in Portogallo, una fuga non autorizzata dal club, che per questo a breve gli rifilerà una multa pesante. Lì Lookman starebbe proseguendo gli allenamenti.

Anche l'Arsenal sulle tracce di Lookman

Il braccio di ferro tra le parti continua. L'Atalanta ha capito da tempo che Lookman non vuole rimanere in più dov'è e vuole solo l'Inter, che forte del sì del calciatore aspetta che l'offerta da 45 milioni bonus inclusi venga accettata. Nel mentre, però, altre pretendenti ronzano sul Pallone d'Oro africano 2024, incluso l'Arsenal, che potrebbero dire sì alla richiesta dell'Atalanta, che vuole 50 milioni.

L'attaccante vuole giocare con l'Inter

Ma Lookman vuole solo l'Inter, che intanto lo aspetta nonostante in avanti sia messa già molto bene con Lautaro, Thuram, Bonny e il giovane Pio Esposito, e non vaglia nomi alternative: o Lookman o per Chivu e Marotta va bene così. Ma deve andare soprattutto bene all'Atalanta, che per il momento non si fa scrupoli nel braccio di forte con il nigeriano, che in Portogallo continua ad allenarsi nella speranza che si sblocchi la situazione al più presto.