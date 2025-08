Lookman all’Inter, l’Atalanta rifiuta via email l’offerta da 45 milioni: cosa succede adesso

Il colpo di scena di mercato è servito: Ademola Lookman resta all'Atalanta (per ora). Dopo settimane di trattative con l'Inter la Dea ha rifiutato l'offerta presentata dai nerazzurri di Milano. La risposta a Marotta – come riferisce la Gazzetta dello Sport – è arrivata in questi minuti tramite email con i Percassi che hanno detto no gentilmente alla proposta fatta dai vice campioni d'Italia qualche giorno fa da 42 milioni più 3 di bonus. Da specificare come l'Atalanta in questa trattativa non abbia mai fatto il prezzo del giocatore (si parlava di 50 milioni ndr). Possibile che sia stato questo il segnale lanciato all'Inter per far capire a Marotta che non c'è la volontà di venderlo.

Nel frattempo il giocatore non è stato convocato da Juric per la sfida amichevole dell'Atalanta contro il Lipsia ufficialmente per infortunio. Ma è chiaro che in questo momento il nigeriano è anche disturbato dalle voci di mercato e proprio dalla trattativa con l'Inter che però non è decollata. Da capire ora cosa potrebbe accadere dato che l'Inter aveva già fatto intendere dall'inizio che non sarebbe andata oltre i 45 milioni di euro per due diversi motivi: l'età del giocatore e i paletti finanziari sull'affare imposti da Oaktree.

Lookman ha già un accordo con l’Inter.

Lookman dal canto suo aveva accettato l'Inter come destinazione trovando l'accordo per l'ingaggio fino a giugno 2029 con stipendio da 4,5 milioni di euro netti all'anno. Nel mezzo di un'operazione che apparentemente si sarebbe potuta chiudere c'è stata la questione Retegui. Percassi nell'intervista rilasciata due giorni fa era stato ben chiaro facendo intendere come la cessione dell'attaccante in Arabia avesse stravolto i piani della Dea: "Una cessione all'anno fa parte della nostra filosofia. Il mercato porta però cose inaspettate e sapete tutto cosa è successo con Retegui".

Lookman per ora resta all’Atalanta.

Cosa succederà ora a Lookman e all'Atalanta

Di fatto l'Atalanta non avrebbe nemmeno bisogno in questo momento di cedere Lookman. Dal punto di vista finanziario la Dea è una società solida e la cessione di Retegui ha più che soddisfatto la proprietà che appunto ha come obiettivo quello di cedere un big a ogni sessione di mercato. Far partire anche Lookman significherebbe stravolgere completamente l'attacco di Juric.

E al momento, con un nuovo allenatore, dopo anni di Gasperini, questa potrebbe essere una mossa azzardata. Da capire ora se l'Inter farà uno sforzo ulteriore oppure l'Atalanta potrebbe puntare a rinnovare il contratto del nigeriano con adeguamento in mancanza di altre offerte soddisfacenti. Di certo la Dea dovrà ponderare bene le proprie mosse avendo in rosa un giocatore con la testa già da un'altra parte.