Lookman-Inter, quando scade l’offerta e le prossime tappe della trattativa: cosa può accadere

C'è sempre attesa nel sapere come andrà a finire la trattativa di mercato tra Inter e Atalanta per Ademola Lookman. Al momento non c'è l'accordo per il trasferimento dell'attaccante nigeriano a Milano, nonostante i nerazzurri meneghini abbiano aumentato la loro offerta rispetto al primo contatto: 42 milioni di euro più 3 di bonus rispetto ai 40+5 di bonus iniziale.

Secondo quanto riportato da Sky Sport l'offerta presentata dall'Inter ha una scadenza e si tratta di venerdì 1 agosto: ora si attende la reazione e la risposta dell'Atalanta. I bergamaschi hanno sempre chiesto una cifra più elevata per il cartellino del nigeriano ma l'Inter hanno sarebbe intenzionata ad alzare la proposta.

Lookman-Inter, quando scade l'offerta e cosa può accadere

Lookman è il principale obiettivo di mercato dell'Inter e la società meneghina sta cercando in tutti i modi di accontentare Chivu per rinforzare il suo reparto d'attacco: nonostante l'Atalanta ha sempre detto che il prezzo per il cartellino del calciatore nigeriano per i club italiani è di 50milioni di euro, l'Inter ha prima fatto un'offerta verbale da 40 milioni piu 5 di bonus e poi ne ha presentata una scritta da 42 milioni più 3 di bonus.

La posizione della Dea è sempre stata chiara e le parole di Percassi hanno evidenziato ancora di più la linea del club bergamasco: molto probabilmente i 42 milioni più 3 di bonus non basteranno ma tra domani e sabato si capirà come e se la trattativa procederà. L'Inter ha già fatto capire che non rilancerà in nessun modo e tutto è nelle mani dell'Atalanta. La distanza tra le due società è minima a livello economico ma a Bergamo non è piaciuto il tentativo dell'Inter di dettare tempi e modalità della trattativa.

Il calciatore sta spingendo per andare a Milano ma non si è ancora arrivati allo scontro tra Lookman e la Dea: l'entourage del nigeriano è a Bergamo per capire in che modo si può ammorbidire la posizione del club orobico.

Inter e Atalanta valutano alternative sul mercato

Intanto, appese alle sorti di questa trattativa, sia Inter che Atalanta stanno valutando delle alternative sulle quali puntare: l'obiettivo primario della Dea per sostituire Lookman è l'inglese Rowe dell'Olympique Marsiglia, con Chiesa che resta sullo sfondo. I nerazzurri di Milano, dal canto loro, hanno ricevuto numerose proposte: da Nkunku a Kulusevski, passando per Nico Gonzalez e Asensio; ma, per il momento, si lavora solo sul primo e unico vero obiettivo. Lookman. Una volta ricevuta la risposta, si vedrà.