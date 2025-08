Lookman ha lasciato Bergamo e nessuno sa dove sia: il calciatore dell’Atalanta è irreperibile

Clamoroso colpo di scena nel caso di Ademola Lookman: il 27enne attaccante nigeriano dell'Atalanta, che considera chiusa in maniera irreversibile la sua esperienza col club nerazzurro, sta provando a forzare la cessione all'Inter nel modo più duro possibile, incurante delle possibili conseguenze. Lookman ha abbandonato la sua casa di Bergamo e lasciato la città lombarda, non comunicando la sua destinazione a nessun dirigente dell'Atalanta, riferisce ‘Sky Sport'. Il calciatore è irreperibile, nessuno sa dove sia, addirittura potrebbe aver lasciato anche l'Italia.

Ademola Lookman felice con la maglia dell’Atalanta: era solo lo scorso maggio

Lookman è sparito, l'Inter resta alla finestra per capire se il muro dell'Atalanta si sgretola

Una vicenda di calciomercato davvero surreale, che vede l'Inter alla finestra, con in canna un rilancio dell'offerta per il club orobico, da 45 a 50 milioni, con l'aggiunta di alcuni bonus o un giovane calciatore da individuare. Il punto è che Marotta e Ausilio vogliono prima capire se il muro eretto da Percassi, che ha parlato di un patto con Lookman per una cessione solo all'estero e mai a un'altra squadra italiana, possa a questo punto mostrare delle crepe in cui infilarsi, alla luce della posizione intransigente del nigeriano, oppure se viceversa il comportamento davvero inaccettabile e poco professionale del giocatore non sortisca l'effetto contrario, facendo diventare la sua permanenza a Bergamo una questione di principio, indipendentemente dall'eventuale rilancio dell'Inter.

Intanto Lookman è diventato uccel di bosco, inafferrabile come quando semina i difensori avversari. Già aveva disertato i primi due allenamenti dell'Atalanta cui avrebbe dovuto presentarsi, adesso non è neanche più rintracciabile e non si sa se e quando recederà da questa posizione oltranzista di muro contro muro. Ad ora nessun certificato medico è stato prodotto per giustificare il suo venir meno ai doveri contrattuali in maniera unilaterale.

Lookman col presidente dell’Atalanta Percassi lo scorso gennaio, quando i rapporti erano sereni

Nelle prossime ore chiaramente il club orobico dovrà decidere quale provvedimenti prendere: una condotta di questo tipo non può certo essere fatta passare in cavalleria. Una consistente multa sembra l'opzione più probabile, ma nulla è da escludere in questo momento di durissima battaglia tra le parti. In un calciomercato italiano ormai diventato piattissimo e di livello molto inferiore rispetto a quello degli altri top campionati europei, ci mancava giusto la telenovela Lookman per animare la chiacchiera estiva sotto l'ombrellone.