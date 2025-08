Il piano dell’Inter per arrivare a Lookman e convincere l’Atalanta: ha dieci giorni di tempo

L’Inter ci prova ancora per Lookman con l’ultima offerta all’Atalanta: la strategia di Marotta per arrivare all’attaccante nonostante il muro della Dea.

Il muro innalzato dall'Atalanta non è servito a spaventare l'Inter che ha in testa soltanto Ademola Lookman. Il nigeriano ha chiesto ufficialmente la cessione ma Luca Percassi ha rivelato le condizioni alle quali lo lascerà partire, frutto di una promessa fatta tempo fa: via dall'Italia e solo in un super top club europeo alle cifre imposte dalla Dea. Non sembrano esserci grandi margini per i nerazzurri che pure attendono ancora per piazzare il colpo dell'estate.

Secondo la Gazzetta dello Sport Marotta avrebbe dato ai suoi dieci giorni di tempo per sedersi sulla riva del fiume e attendere gli sviluppi della situazione, con un'offerta già pronta e il gradimento del giocatore che ormai vive da separato in casa. Ritoccheranno verso l'alto la proposta da presentare all'Atalanta che potrebbe avere i 50 milioni di euro tanto desiderati, ma non sarà soltanto il raggiungimento della cifra richiesta a poter sbloccare questa intricata operazione.

L'Inter ha una strategia per Lookman

In sostanza tutto si basa sulla decisione del giocatore che è pronto per trasferirsi alla corte di Chivu al punto da creare uno strappo con la squadra che lo ha trasformato in uno dei suoi idoli. L'accordo con l'Inter è chiaro e resiste sulla base di 4.5 milioni di euro netti di stipendio fino al 2030, una cifra che è stata stabilita tempo fa. La parte più dura sarà convincere l'Atalanta a tornare sui suoi passi dopo l'accordo di Percassi che ha escluso una cessione a un'altra squadra della Serie A. In sostanza Lookman può partire, ma solo se viene richiesto da un club estero.

I nerazzurri non si sono lasciati scoraggiare e Marotta ha dato alla sua dirigenza dieci giorni di tempo per chiudere il colpo dell'estate: non è il classico ultimatum, ma un ragionevole lasso di tempo per concludere l'affare senza perdere giorni preziosi e lasciandosi ancora una finestra per puntare sull'eventuale Piano B. L'ultima offerta si avvicinava ai 45 milioni di euro, bonus compresi, ma l'Inter arriverà quasi ai 50 milioni chiesti dall'Atalanta per liberarlo, un ultimo tentativo per inseguire il giocatore più desiderato di tutta la sessione.