Lookman chiede la cessione all’Atalanta, il sostegno della Nigeria e la mossa dell’Inter: cosa può accadere

Ademola Lookman chiede la cessione all'Atalanta. Con un comunicato l'attaccante nigeriano ha fatto capire la sua volontà di forzare la mano e voler lasciare la Dea per approdare all'Inter dopo che il club di Bergamo ha rispedito al mittente le offerte fatte dai milanesi.

“Promesse non mantenute, sono stato trattato male. Voglio andare via”. Così parlò Ademola, in un lungo post sui social che infiamma una delle operazioni che sta più seguite e chiacchierate del mercato estivo della Serie A.

Lookman, la prossima mossa dell'Inter: cosa può accadere

L'Inter è alla finestra per Lookman, che è sempre stato l’obiettivo numero uno per l’attacco di Chivu ma aveva ricevuto sempre risposte negative alle offerte. Ora è arrivata la mossa del calciatore, che ha forzato la mano e ha sottolineato un patto che la dirigenza bergamasca non avrebbe rispettato: “Posso confermare di aver presentato una richiesta di trasferimento. il club è stato chiaro con me: se fosse arrivata un’offerta congrua, mi avrebbero permesso di andare. Ora, nonostante sia stata presentata una proposta in linea con quello che è stato discusso, tristemente la società sta bloccando l’opportunità per motivi che non capisco”.

In realtà i vertici del club orobico hanno sempre fatto riferimento a questa cifra di 50 milioni di euro per i club italiani rispetto ai 40 per l'estero e non hanno gradito il modo e i tempi in cui si è sviluppata l'operazione. Ora, però, è cambiato tutto e ogni scenario è possibile. Intanto l’Inter studierà la situazione e cercherà di capire quanto vuole davvero l'Atalanta per Lookman: non ci sarà un'altra offerta finché non verrà fissato un prezzo, onde evitare altre tensioni.

Se la richiesta dovesse essere di 50milioni di euro si potrebbe provare a trattare ma in caso di prezzo più il rilancio sembra molto difficile.

La Nigeria sostiene Lookam: "Siamo al fianco di Ademola Lookman"

Intanto Ademola Lookman ha ricevuto il supporto dalla sua federazione sui social, visto che su X l'accout della Nigeria ha pubblicato una sua foto e ha scritto "Siamo al fianco di Ademola Lookman". Raramente si era vista una cosa del genere.