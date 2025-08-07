Calcio
video suggerito
video suggerito

Lookman è sempre al centro del mercato: ora lo vuole pure l’Arsenal, Inter e Atalanta in attesa

Lookman vuole lasciare l’Atalanta, l’Inter attende. Ma intanto spunta una nuova pretendente. In Inghilterra sostengono che l’Arsenal sia pronto a presentare un’offerta di mercato ai nerazzurri per Lookman.
Leggi Fanpage.it senza pubblicità. Abbonati ora
A cura di Alessio Morra
0 CONDIVISIONI
Immagine

Immancabilmente ogni estate ha una storia di mercato intricata. Questa è stata la settimana in cui Lookman ha sbattuto la porta in faccia all'Atalanta, che però ha detto di no all'Inter, pronta a formulare un'altra offerta la prossima settimana. Ma potrebbe essere tardi. Perché il calciatore nigeriano sarebbe diventato un obiettivo di mercato dell'Arsenal, che in questo mercato non sta badando a spese e ha messo nel mirino l'attaccante nigeriano.

Anche l'Arsenal pensa a Lookman

Il ‘The Sun' ha scritto che l'Arsenal è pronto a presentare un'offerta all'Atalanta per Lookman. Però è un'idea, anche concreta, ma non si può dire che i Gunners siano in pole position. Quest'anno c'è tanta voglia di vincere un trofeo. Gyokeres è il grande colpo del mercato della Premier League e per l'attacco sta inseguendo da tempo Eze del Crystal Palace, che però pretende una cifra altissima (circa 70 milioni). Così i londinesi avrebbero deciso di virare su Lookman, che di fatto è sul mercato. Con il club londinese che potrebbe accontentare l'Atalanta, che non scende sotto i 50 milioni per l'attaccante.

Immagine

La querelle tra l'Atalanta e Lookman, con l'Inter sullo sfondo

Lookman è irreperibile, ha lasciato Bergamo e nessuno sa dov'è. Il calciatore sta cercando di forzare la cessione, dopo aver detto che l'Atalanta si sta comportando in modo scorretto. Non vuole stare più con l'Atalanta e desidera firmare per l'Inter, che però non ha soddisfatto le richieste economiche del club del presidente Percassi arrivando a offrire 42 milioni di euro più 3 di bonus. Lookman probabilmente andrà via, l'Atalanta potrebbe fargli causa. L'Inter aspetterà ancora qualche giorno, poi se non si troverà un accordo virerà su qualche altro attaccante e a quel punto l'Arsenal potrebbe sferrare l'offerta decisiva.

Calcio
Calciomercato
Notizie
0 CONDIVISIONI
Immagine
Pallone d'Oro
McTominay, Donnarumma e Lautaro tra i 30 candidati al Pallone d'Oro 2025
Pallone d'oro 2025, la lista dei 30 finalisti: Dembélé e Lamine Yamal i favoriti per il premio
Antonio Conte tra i candidati al premio di miglior allenatore, c'è anche Maresca
Donnarumma candidato e favorito al premio Jascin, quello per il miglior portiere
autopromo immagine
Più che un giornale
Il media che racconta il tempo in cui viviamo con occhi moderni
Notifiche
Effettua il Login
Calcio
api url views