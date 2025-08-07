Lookman è sempre al centro del mercato: ora lo vuole pure l’Arsenal, Inter e Atalanta in attesa

Immancabilmente ogni estate ha una storia di mercato intricata. Questa è stata la settimana in cui Lookman ha sbattuto la porta in faccia all'Atalanta, che però ha detto di no all'Inter, pronta a formulare un'altra offerta la prossima settimana. Ma potrebbe essere tardi. Perché il calciatore nigeriano sarebbe diventato un obiettivo di mercato dell'Arsenal, che in questo mercato non sta badando a spese e ha messo nel mirino l'attaccante nigeriano.

Anche l'Arsenal pensa a Lookman

Il ‘The Sun' ha scritto che l'Arsenal è pronto a presentare un'offerta all'Atalanta per Lookman. Però è un'idea, anche concreta, ma non si può dire che i Gunners siano in pole position. Quest'anno c'è tanta voglia di vincere un trofeo. Gyokeres è il grande colpo del mercato della Premier League e per l'attacco sta inseguendo da tempo Eze del Crystal Palace, che però pretende una cifra altissima (circa 70 milioni). Così i londinesi avrebbero deciso di virare su Lookman, che di fatto è sul mercato. Con il club londinese che potrebbe accontentare l'Atalanta, che non scende sotto i 50 milioni per l'attaccante.

La querelle tra l'Atalanta e Lookman, con l'Inter sullo sfondo

Lookman è irreperibile, ha lasciato Bergamo e nessuno sa dov'è. Il calciatore sta cercando di forzare la cessione, dopo aver detto che l'Atalanta si sta comportando in modo scorretto. Non vuole stare più con l'Atalanta e desidera firmare per l'Inter, che però non ha soddisfatto le richieste economiche del club del presidente Percassi arrivando a offrire 42 milioni di euro più 3 di bonus. Lookman probabilmente andrà via, l'Atalanta potrebbe fargli causa. L'Inter aspetterà ancora qualche giorno, poi se non si troverà un accordo virerà su qualche altro attaccante e a quel punto l'Arsenal potrebbe sferrare l'offerta decisiva.