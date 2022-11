L’infortunio di Benzema è un caso e Ancelotti non ci sta: “Una cosa mi ha infastidito davvero” Alla vigilia dell’ultima partita prima della sosta per i Mondiali, Carlo Ancelotti ha dovuto rispondere anche sull’assenza di Benzema, non convocato, che ha aperto a discussioni e malumori: “Io personalmente non devo dirgli nulla”

A cura di Alessio Pediglieri

Karim Benzema non giocherà più con la maglia del Real Madrid fino al prossimo anno perché è oramai confermato che non verrà convocato nemmeno per l'ultima partita in programma in Liga prima della pausa per i Mondiali. I campioni di Spagna e d'Europa giocheranno in 10 novembre al Bernabeu contro il Cadice, Carlo Ancelotti ha deciso di lasciarlo a casa nell'ultimo match dandogli ulteriore riposo per recuperare da un infortunio che ha già suscitato più di qualche malumore.

Oramai il Pallone d'Oro 2022 è un vero e proprio caso che fa discutere in Spagna e anche nell'ultima conferenza stampa di Ancelotti si è discusso a lungo su Karim Benzema. Da quando ha vinto il trofeo più ambito per qualsiasi giocatore, il francese "si è nascosto", "ha abbandonato la squadra", "pensa solo ai Mondiali". Queste le dirette accuse arrivate dai tifosi ma anche da quotati opinionisti ed ex compagni, come Guti, tra i più determinati a puntare il dito sull'attaccante del Real. È vero, da quando ha ricevuto il premio, Benzema non è mai più praticamente sceso in campo, complice un fastidio muscolare che non lo lascia in pace e senza di lui in campo, i Blancos hanno subito la prima sconfitta stagionale e hanno perso la vetta della Liga.

Dunque, indice puntato su uno dei più forti attaccanti dell'ultima era e che, al di là del giusto riconoscimento datogli a livello internazionale, è tra i migliori di sempre nel suo ruolo. Una situazione quasi paradossale ma che arriva tra le speculazioni di chi vede nei vicinissimi Mondiali il chiaro motivo per cui anche Benzema abbia deciso di tirare indietro la gamba, preferire un paio di settimane di riposo aggiuntive per essere al meglio per la Francia in Qatar. Sospetti giunti anche in conferenza dove Ancelotti ha voluto dare la propria opinione.

"Io personalmente non devo dirgli niente" ha esordito il tecnico del Real in risposta a chi gli chiedeva cosa ne pensasse dell'assenza del francese. "So per certo che il primo che è deluso è lui, perché arriverà al Mondiale senza avere i minuti necessari per avere una buona condizione. Non credo che abbia ‘cancellato' il Real… da Pallone d'Oro arriva al Mondiale senza minuti". Dunque, un vuoto obbligato per una condizione tutt'altro che ottimale: "Non c'erano le condizioni" continua Ancelotti, "le sensazioni per convocarlo e per giocare una partita non erano buone". Polemiche e illazioni rispedite al mittente senza ricevuta di ritorno. Il tecnico italiano è stato perentorio sulla situazione, anche se alla fine ha ammesso che una cosa in tutto ciò gli ha dato effettivamente fastidio: "La sua assenza ci è costata, ma so che lui ci ha provato e non c'è riuscito. Ci ha provato, ma non ha potuto esserci. Ed è questa la cosa che mi ha davvero infastidito, non altro: che Karim non ha potuto dare una mano alla squadra. Il resto sono solo sciocchezze"