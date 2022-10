Karim Benzema vince il Pallone d’Oro 2022: il francese è stato premiato da Zidane Karim Benzema vince il Pallone d’Oro 2022. L’attaccante del Real Madrid è stato premiato da Zinedine Zidane. Il bomber francese era visibilmente emozionato e ha voluto tutta la sua famiglia sul palco.

A cura di Fabrizio Rinelli

Karim Benzema vince il Pallone d'Oro 2022. L'attaccante del Real Madrid precede giocatori del calibro di Robert Lewandowski, Mané e De Bruyne. "Mi aspetto di ricevere una bella notizia stasera" aveva detto prima della cerimonia il francese che è stato un grande protagonista della passata stagione e di parte di quella attuale. La vittoria della Champions League con i Blancos è stata la ciliegina sulla torta in una stagione a dir poco da urlo per lui. Il Pallone d'Oro gli è stato consegnato da Zinedine Zidane che è sempre stato uno dei suoi modelli da seguire nel calcio.

Con 44 gol e 15 assist nel 2021/2022, Benzema ha dunque trionfato su tutti. I pronostici erano comunque tutti dalla sua parte e a 34 anni, con i Mondiali da giocare dopo la riconciliazione con Deschamps, c'è da scommetterci che Benzema può ancora sorprendere. Haaland si piazza invece al decimo posto mentre Vinicius e Modric rispettivamente all'ottavo e nono posto. Nessun italiano tra i primi trenta mentre il calciatore della nostra Serie A che ha ottenuto il miglior piazzamento è stato Rafael Leao del Milan al 14° posto con Vlahovic solo in 17^posizione.

Zinedine Zidane ha aperto la busta e ha nominato Karim Benzema. L'attaccante del Real si alza dalla sua poltrona e corre ad abbracciare l'ex allenatore dei Blancos. Il bomber delle Merengues era visibilmente emozionato e sul palco non ha nascosto una certa agitazione per quel momento che ricorderà per tutta la sua vita. Un boato da stadio anticipa le sue parole:

"Essere qui davanti a voi è un grande orgoglio per me, ripenso a quando ero bambino e a tutto quello che mi sono messo alle spalle – ha detto – È un sogno, sono cresciuto con questo sogno nella mia testa, è stata una motivazione e nella mia vita ho avuto due modelli: Zizou e Ronaldo". Benzema continua: "Non ho mollato mai, ho mantenuto questo sogno nella testa anche nei momenti difficili e oggi sono felice. Non ho mollato nemmeno quando non ho fatto parte della nazionale, ma ho continuato a giocare calcio con l'obiettivo di vincere un giorno questo trofeo".

Benzema è emozionato e di certo non lo nasconde: "I miei genitori sono qui, sono stati periodi difficili per tutti loro e questi momenti mi hanno rinforzato – ha aggiunto – È la prima volta che sono soddisfatto del mio lavoro ma voglio ringraziare i miei compagni di squadra al Real e della Francia e il mio grande presidente (Florentino Perez ndr) che è qui: è come uno di famiglia che un giorno mi ha dato l'opportunità di firmare con il Real Madrid venendo a casa mia pur di convincermi e questo dimostra l'uomo che è, che ha sempre avuto fiducia in me e per lui ho grande rispetto". La chiusura di Benzema è da brividi con una frase che ricorderemo per molto tempo, poiché molto significativa: "Ringrazio anche il Lione che mi ha permesso di andare al Real Madrid e soprattutto la mia famiglia. Il Pallone d'Oro è del popolo".