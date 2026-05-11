Cesari piccante a Pressing nella moviola di Parma-Roma: “Forse stavolta al VAR nessuno ha bussato”

Il contatto tra Valenti e Mancini nel primo tempo di Parma–Roma è uno degli episodi da moviola molto discussi della partita giocata domenica pomeriggio. I giallorossi hanno chiesto l'assegnazione del calcio di rigore per il calcio preso dal difensore, contrastato dall'avversario nel tentativo di agganciare la palla in piena area. In questo caso, però, non c'è stata alcuna revisione al VAR (a differenza di quanto accaduto, in maniera decisiva, nel finale su Rensch) e il direttore di gara, Chiffi, ha lasciato proseguire il gioco nonostante le proteste. "Mi viene da fare una battuta… – ha ammesso l'ex arbitro, Graziano Cesari, in diretta tv a Pressing parlando del mancato intervento della cabina di regia -. Devo pensare che il video era spento oppure si erano appisolati". C'è ancora un terza opzione, l'ex fischietto (oggi commentatore a Mediaset dei casi più controversi) la lancia come sassolino nello stagno. È una battuta sarcastica, pungente, fatta nel momento in cui l'inchiesta della Procura di Milano cerca di fare luce su presunte ingerenze del designatore (ex), Gianluca Rocchi (indagato per concorso in frode sportiva assieme ad altre persone). "…oppure forse questa volta nessuno ha bussato…".

Il tono è ironico ma tagliente per il riferimento a quanto contenuto nel fascicolo degli inquirenti: la presunta bussata proprio al vetro della Sala VAR di Lissone fatta da Rocchi (denunciata dall'ex arbitro, Domenico Rocca, in una lettera oggetto delle indagini) che avrebbe così interferito suggerendo l'on-field review per assegnare il rigore ai friulani.

Cesari in TV: Cambiando designatore non è più rigore…"

Il siparietto ha coinvolto, oltre all'ex arbitro Cesari, anche l'ex calciatore, Massimo Mauro, e il giornalista Riccardo Trevisani. A dare il "la" è l'ex fischietto che commenta cosa è successo nell'area del Parma tra Valenti e Mancini. "Si è sempre detto che chi dà un calcio a un avversario provoca un calcio di rigore… evidentemente cambiando designatore non è più così". È la prima stoccata, quella che dà la stura alla riflessione successiva. Non arriva subito perché nel frattempo Cesari interloquisce con Trevisani, che fa notare la diversità di metro di giudizio su Frattesi in Inter-Atalanta ("allora Rocchi c'era…"), e con Mauro che si chiede "perché il VAR non è intervenuto?". L'ex direttore di gara conserva il tono mordace e prosegue: "Già… perché il VAR non interviene? Mi verrebbe una battuta: o aveva il video spento o si sono appisolati… oppure nessuno ha bussato".

Cosa era successo tra Mancini e Valenti nell'area del Parma

Il rewind del match ci riporta al 19° minuto del primo tempo. Su una palla alta il difensore del Parma e della Roma Mancini arrivano allo stesso momento sul pallone. Le immagini non chiariscono del tutto la dinamica dell'azione, ma Valenti sembra colpire la sfera in anticipo rispetto a Mancini e poi impatta contro la parte posteriore del piede dell'avversario. Il check si conclude in un nulla di fatto, che conferma la decisione di campo presa da Chiffi: per lui non è calcio di rigore poiché Valenti ha toccato il pallone e non solo la gamba di Mancini.