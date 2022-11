I gironi ai Mondiali Qatar 2022: come funzionano e squadre qualificate Le 32 nazionali che disputeranno i Mondiali 2022 sono state suddivise in 8 gironi da 4 squadre: Spagna e Germania si affronteranno già nella prima fase. Girone difficile per Brasile e Francia.

A cura di Alessio Morra

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Mondiali in Qatar 2022 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

I Mondiali di calcio del Qatar sono storici perché saranno i primi a disputarsi in autunno invece che d'estate, ma anche perché saranno gli ultimi a disputarsi con questa formula: 32 squadre al via divise in 8 gironi. In ogni gruppo sono state inserite 4 formazioni che si affronteranno in tre partite: passano agli ottavi le prime due di ogni girone.

Dal 2026 invece ce ne saranno 48 di nazionali ai Mondiali. Con questa formula si sono disputate tutte le edizioni da Francia 98 in poi. L'Italia non c'è. L'Europa ha iscritte tredici nazionali, il SudAmerica quattro, una in meno del solito, due in meno rispetto al 2014. Sei le squadre dell'Asia, compresa l'Australia che gioca con la confederazione asiatica.

Le 32 squadre qualificate ai Mondiali in Qatar

La Francia campione del mondo in Qatar difende il titolo vinto in Russia nel 2018. Presenti anche tutte le altre nazionali già campioni del mondo, eccetto l'Italia. In campo Argentina, Brasile, Inghilterra, Germania, Spagna e Uruguay. Le altre squadre europee sono: Croazia, finalista quattro anni fa, Portogallo, Olanda, Danimarca, Serbia, Svizzera, Belgio, Galles e Polonia.

Per il SudAmerica c'è anche l'Ecuador, che ha rischiato di essere escluso dopo un'indagine della FIFA, che l'ha assolta. Le squadre africane sono cinque: Senegal, Camerun, Ghana, Marocco e Tunisia. I padroni di casa del Qatar guidano il gruppo asiatico che comprende come al solito Giappone e Corea del Sud, oltre a Iran, Arabia Saudita e Australia. Stati Uniti, Messico, Costa Rica e Canada sono le squadre del Centro Nord-America.

Argentina

Brasile

Ecuador

Uruguay

Francia

Croazia

Germania

Inghilterra

Olanda

Belgio

Portogallo

Svizzera

Spagna

Polonia

Galles

Serbia

Danimarca

Senegal

Camerun

Ghana

Marocco

Tunisia

Stati Uniti

Messico

Canada

Costa Rica

Qatar

Giappone

Iran

Australia

Arabia Saudita

Corea del Sud

Tutti i gironi dei Mondiali 2022

Le 32 nazionali che disputeranno i Mondiali del Qatar sono divise in otto gironi. Le prime due classificate di ogni gruppo passano agli ottavi di finale. Le altre sono fuori. Il girone più intrigante è quello del Brasile che dovrà sfidare Serbia, Svizzera e Camerun. Mentre Spagna e Germania si sfideranno già nella fase a gironi. La Francia affronterà la Danimarca.